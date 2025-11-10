Радіо Свобода Weekly: ЗСУ та СБУ застосовують проти Росії «найефективніші санкції»

Інформацію про важливі події та вибрані ексклюзивні матеріали Радіо Свобода за тиждень, що минув, пропонуємо вашій увазі у цьому стислому огляді.

«Ще ефективніше, ніж західні санкції». Чого досягає Україна ударами по нафтовій галузі Росії?

Цього року – особливо останні три місяці – Україна систематично б’є по російських нафтопереробних заводах, а також інших підприємствах нафтової галузі. За даними СБУ, удари безпілотників вивели з ладу близько 37% нафтопереробних потужностей Росії.

Це може порівнятися хіба що з успішною кампанію зі знищення кораблів Чорноморського флоту Росії, потенціал якого теж вдалося зменшити на понад третину завдяки морським дронам і ракетним ударам.

Але яка стратегічна мета дронових ударів по нафтовій галузі Росії, яка вже понад три з половиною роки веде відкриту агресію проти України? Про це тут

«Ми ще не побачили справжнього Трампа»: Єльченко про кінець війни та знайомство з президентом США

Дипломат Володимир Єльченко очолював постійне представництво України при ООН в Нью-Йорку. Ще за час першої президентської каденції Дональда Трампа, був послом України у США. З 2010 року обіймав посаду посла України у Росії, звідки його відкликали в березні 2014 року, тож фактично він є останнім послом в Росії.

«Трамп – бізнесмен, Трамп – кандидат в президенти, Трамп – президент. Це три різних людини. Але так чи інакше, я десь приблизно його психологію розумію і я думаю, що він таки дійшов до розуміння того, що Путін не просто його кидає, він над ним знущається відверто», – зазначає він

Радіо Свобода розпитало Єльченка про конкуренцію «класичної» та «нової» дипломатії, про його досвід спілкування із Дональдом Трампом та умови, за яких, на його думку, війна Росії проти України могла би закінчитися швидше. Дивіться і читайте за лінком

Замість одного прапора три нові. Боротьба за український стяг у Чехії

У Чехії загострилася боротьба довкола українського прапора після того, як новий спікер парламенту Томіо Окамура першим кроком на посаді вирішив зняти з будівлі очолюваної ним держустанови український стяг.

Вже того ж дня увечері три парламентські сили, що увійшли до опозиції, вивісили українські прапори від своїх клубів. На це рішення також відреагували дипломати в Україні і Росії.

У Чехії масово з'явилися українські прапори після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року. Але тепер така підтримка не є одностайною. Про це тут

Місто «Щедрика». Українські воїни захищають Покровськ, де творив композитор Микола Леонтович

Зараз увага цілого світу прикута до міста Покровська на Донеччині – чи втримають його українські військові.

Але з Покровськом пов’язана і сторінка музичної історії України – адже там жив і творив на початку 20-го століття український композитор Микола Леонтович. Він – автор відомого «Щедрика», який перекладений багатьма мовами, але всесвітньовідомою є англомовна версія під назвою Carol of the Bells («Колядка дзвонів»).

Carol of the Bells лунав у багатьох фільмах, відомих на цілий світ – включно з «Сам удома», в одному з епізодів якого знявся і тодішній нью-йоркський бізнесмен, а нині президент США Дональд Трамп, який зараз хоче покласти край війні Росії проти України. Більше про це тут

«Співати мають всі». У фінській школі дівчинку з українським корінням змусили виконувати російську «Калинку»

«Хто не буде співати – отримає погану оцінку. Тобто поставили перед фактом мою доньку, що зараз ми будемо співати «Калинку». Це була не просто пісня – це був весь урок, де вони знайомилися з російською культурою», – розповідає Ірина Горкун-Сілен.

Про інцидент на уроці музики в школі в місті Еспоо Ірині розповіла її 11-річна донька Ніколь. За її словами, попри відмову дитини співати російську пісню через українське коріння, вчителька наполягала, що її мають виконувати всі, бо «це не про війну».

Ірина ініціювала зустріч із керівництвом школи. Там їй пояснили, що вчителька нібито не встигла поговорити з Ніколь про завдання перед уроком, не відреагувала на слова дівчинки, бо не хотіла травмувати дитину російського походження, та що «Калинку» співали всі в дитинстві.

Про те, чому Ірина вирішила публічно розповісти цю історію і як на інцидент відреагувала Фінська національна рада освіти, читайте тут

Безкоштовні кілометри і бюджетні мільярди «Зимової підтримки»: скільки коштуватимуть українцям нові ініціативи Зеленського

Наприкінці 2025 року українці отримають «новорічний подарунок» від уряду – оновлену програму «Зимова підтримка».

Цьогоріч владні обіцянки не обмежуються тисячею гривень, як минулої зими: уряд також анонсував безкоштовний проїзд «Укрзалізницею» до 3000 кілометрів для кожного українця та низку інших ініціатив. Вже нині стало відомо, що пілотну програму запустять із 1 грудня, передусім для прифронтових територій. А в січні вона має запрацювати для всіх. Безкоштовні рейси можна буде відстежувати у мобільному застосунку.

Загалом на програму «Зимова підтримка» уряд виділяє понад 14 мільярдів гривень. За прогнозами уряду, нею скористаються щонайменше 10 мільйонів українців. Звідки візьмуть кошти на цей «щедрий бенкет» і що це насправді: підтримка громадян у скруті чи радше політичний піар? Про це у матеріалі за лінком

