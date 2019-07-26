Радіо Свобода Daily: Українські силовики затримали російський танкер, але моряків відпустили

Арешт російського танкера

Cлужба безпеки України спільно з військовою прокуратурою в порту Ізмаїл затримала російський танкер Neyma, який, за даними відомства, блокував українські військові кораблі «Нікополь», «Бердянськ» і «Яни Капу» біля Керченської протоки в листопаді минулого року. За даними СБУ, Росія перейменувала танкер після захоплення українських суден і моряків біля Керченської протоки, і тепер він називається Nika Spirit.

Згодом російські ЗМІ, з посиланням на дані посольства Росії в Україні, повідомили, що 10 моряків – екіпаж танкера, відпустили, вони прямують у Молдову, звідки вилетять до Москви. СБУ пояснила, що відпустила екіпаж, тому що команда не порушувала норми морського права і закони України. Тому підстав для їхнього затримання не було. А судно залишається затриманим.

Напад на авто Порошенка

На авто п'ятого президента України Петра Порошенка напали, коли той повертався з Державного бюро розслідування. Як повідомили в поліції Києва, інцидент зафіксовано в єдиному реєстрі: на авто експрезидента напали троє невідомих, коли воно тягнулося в заторі, а після сутички з охороною нападники розбіглися, і їх затримати не вдалося.

Колишнього президента України Петра Порошенка допитали в Державному бюро розслідувань як свідка і вручили йому повістку на наступний допит, поінформували в ДБР. Подробиць допиту не повідомляли, пославшись на таємницю слідства.

Пізніше колишній доброволець з полку «Азов» Микита Макеєв (позивний «Одісей») записав відеозвернення, у якому підтвердив, що це він застрибнув на капот авто. Відео опубліковане у твіттері користувачем @portnvateam_new. Чоловік заперечує, що це був замах.

«Я хотів помститися йому за всі ті п'ять років принижень, які він за допомогою своїх підлеглих в Адміністрації президента вчинив стосовно іноземних добровольців, обіцяючи їм громадянство, а замість цього запустивши їх по дев'ятьох колах бюрократичного пекла», – заявив він.

«Пін-код» до влади

Віктор Пінчук – один із найбагатших українців і зять другого президента України Леоніда Кучми. Його часто називають одним із «класичних українських олігархів». Про його неафішовані візити до найвпливовіших українських політиків «Схеми» не раз розповідали протягом попередніх 5 років. І тепер журналістам знову вдалося зафіксувати таємні зустрічі олігарха – з міністром, прем’єром і навіть президентом Володимиром Зеленським. Що спільного у них із олігархом? Який вплив досі має Пінчук? І чим це може бути вигідно як олігарху, так і українським політикам? «Схеми» продовжують цикл матеріалів про українських олігархів.

Surkov leaks: аналіз листування Суркова

Як завоювати країну без жодного пострілу, але не цуратися і військової сили, якщо вона буде потрібна? Найкращий спосіб – застосувати так званий «рефлексивний контроль», який дозволяє маніпулювати противником так, щоб він своїми ж діями привів себе до поразки. Цей метод, відпрацьований в Україні, прекрасно можна застосувати і в будь-якій іншій державі, в поразці якої буде зацікавлена Росія.

Такого висновку на підставі аналізу так званих «Surkov leaks» доходять автори дослідження «Surkov leaks»: внутрішня сторона гібридної війни Росії в Україні». Досліджували листування «кремлівського стратега», відповідального за Україну, спільно британський політик і військовий Роберт Сілі та українська журналістка, засновниця проекту Euromaidan Press Аля Шандра. Що нового і цікавого найдено в цих листах, вони розповіли в інтерв'ю Радіо Свобода.

Інтерв’ю з Віталієм Кличком​

Намір президента Володимира Зеленського звільнити мера Києва Віталія Кличка із посади голови КМДА суперечить принципам Європейської хартії про місцеве самоврядування – таку думку Кличко висловив у студії Радіо Свобода. Він також розкритикував намір партії «Слуга народу» розділити повноваження мера та голови Київської міської державної адміністрації. І додав, що це «попахує авторитаризмом». Про конфлікт із Зеленським, провадження НАБУ, ДБР і «склянний» міст Віталій Кличко розповів в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода.

​Куди щезають і як помирають президенти

У Тунісі у віці 92 років помер президент Беджі Каїд ас-Себсі, який був найстаршим серед чинних президентів у світі. Його обрали у 2014 році на перших демократичних виборах глави держави в Тунісі. Вони були організовані після протестів, які прокотилися всім арабським світом і отримали назву «арабська весна».

А на минулих вихідних з'явилися повідомлення про нібито смерть президента Туркменистану. Однак посольства Ашгабата в Росії та в Киргизстані спростували цю інформацію. Журналісти проекту Радіо Свобода за участі «Голосу Америки» «Настоящее время» зібрали випадки «зникнень» інших лідерів на пострадянському просторі. Куди щезали Бакієв, Путін, Лукашенко та інші лідери?

Вахтанг Кікабідзе про Крим, війну і пампушки

Відомий грузинський співак, кіноактор та заслужений артист України Вахтанг Кікабідзе у 2014 році засудив анексію Росією українського Криму і присутність російських військових на Донбасі. Президента Росії Володимира Путіна він називає «політиком чорної сили». Кікабідзе вже п’ять років не гастролює у Росії і не приймає російських нагород. Радіо Свобода публікує вісім цитат із ексклюзивного інтерв'ю, яке Вахтанг Кікабідзе дав проекту «Крим.Реалії».

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