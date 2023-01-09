Радіо Свобода Weekly: У Росії відреагували на ПЦУ в Лаврі

Інформацію про важливі події та вибрані ексклюзивні матеріали Радіо Свобода за тиждень, що минув, пропонуємо вашій увазі у цій добірці.

Росія продовжує використовувати релігію як зброю – ISW про реакцію Москви на ПЦУ у Лаврі

Росія продовжує використовувати релігію як зброю, заявляють в американському Інституті дослідження війни (ISW).



Дослідники звертають увагу, що російські військові блогери відреагували на оприлюднені 7 січня кадри, на яких українські військовослужбовці у формі відвідують Різдвяну службу в Києво-Печерській лаврі, яку провів глава Православної церкви України Епіфаній, і назвали це «розправою та відкритою війною» проти УПЦ (Московського патріархату). Детальніше про це тут

Українська молитва й надалі звучатиме у Лаврі, а наша незалежність буде міцною – Зеленський

У день Різдва Христового за юліанським календарем президент України Володимир Зеленський у зверненні до українців зазначив, що у Києво-Печерській лаврі 7 січня прозвучала молитва за Україну.

«Я був радий бачити, скільки людей, скільки наших воїнів прийшли на службу Божу у храм Києво-Печерської лаври – у те святе місце, яке є одним із витоків української культурної традиції. Дуже важливо, що у лаврі прозвучала і ще звучатиме щира молитва за Україну. І що ніхто більше не буде робити українське чужим у лаврі», – зазначив президент у відеозверненні.

Глава ПЦУ в Лаврі: Україна вже зруйнувала плани Росії

Історія Різдва в християнстві має паралелі з повномасштабною війною Росії проти України, заявив предстоятель Православної церкви України митрополит Київський і всієї України Епіфаній у своїй проповіді під час Різдвяної служби в Успенському соборі Києво-Печерської лаври.

За словами Епіфанія, Різдво «спонукає до боротьби зі злом, гріхом, темрявою віку цього, і без перемоги в цій боротьбі не досягається справжній мир». Росіяни обов’язково зазнають поразки, наголосив глава ПЦУ. Більше про це за лінком

Радіо Свобода вело пряму трансляцію з Різдвяного богослужіння:

Данілов відреагував на «різдвяне перемир’я» словами Миколи Гоголя

Секретар РНБО України Олексій Данілов прокоментував так зване «різдвяне перемир’я», оголошене Росією, а також порівняв президента Росії Володимира Путіна з чортом, якого було описано в повісті Миколи Гоголя «Ніч перед Різдвом».

Як відзначив Данілов, «кремлівський «чорт-ібліс» занурив світ у суцільну темряву, захотів помститися ковалю, неслабо вигріб від Вакули», а потім запропонував оголосити «перемир’я». Про це читайте тут

«Переможний рік»: коли і за яких умов Україна зможе розпочати великий контрнаступ?

Очільник Головного управління розвідки (ГУР) Кирило Буданов в інтерв'ю «ABC News» повідомив, що Україна на весну планує великий наступ. За його словами, «найгарячіші» бої очікуються в березні.

«Це звільнення територій і завдання остаточних поразок Російській Федерації. Це буде відбуватися по всій Україні, від Криму до Донбасу», – сказав він.

Буданов наголошує, що 2023 рік може стати для України переможним. За його прогнозами, українці зможуть порадіти хорошим новинам у середині чи другій половині 2023 року. Буданов також зазначає, що 2023 рік може стати для України переможним.

Далі коротко про те, що могли пропустити:

«Пропагандисти смерті»: Подоляк назвав причину запровадження санкцій проти російських артистів

7 січня Україна запровадила санкції проти більш ніж ста російських артистів за підтримку війни в Україні, повідомив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.

За підтримку російської збройної агресії в Україні сьогодні до списку українських санкцій потрапили 119 російських артистів, зазначив він.

«119 російських «пропагандистів смерті» у великому списку санкцій… Причина? Прямі чи опосередковані заклики вбивати, захоплювати, красти в Україні…» – наголосив Подоляк. Більше про це тут

У СБУ підтвердили відкриття провадження щодо телеведучої Панченко

Служба безпеки України підтвердила відкриття кримінального провадження стосовно однієї з колишніх ведучих телеканалів підозрюваного у держзраді колишнього парламентаря Віктора Медведчука.

У повідомленні відомства прізвища телеведучої не називають, але до повідомлення долучили фото Діани Панченко.

Кримінальне провадження відкрили за ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників). За даними слідства, проросійські сюжети цієї журналістки маніпулюють свідомістю глядачів в інтересах РФ. Детальніше за лінком

П'ять головних перемог ЗСУ у 2022 році

Деокупація Київщини, Харківщини, Херсонщини, успішні наступальні операції та нові тактики ведення бою. Так 22-а армія світу (саме таке місце ЗСУ посідали станом на січень цього року у рейтингу Global Firepower), змогла дати відсіч більшій за кількістю людей та озброєння «другій армії», якою до 24 лютого вважалася російська.

Кореспонденти Радіо Свобода, проєкту «Донбас.Реалії», які 2022 року привозили сюжети з передової, одними з перших були у звільнених містах і селах, допомагали волонтерам з евакуацією та на власні очі бачили цю повномасштабну війну в її епіцентрі. В останні дні 2022 року вони згадали вирішальні перемоги української армії. Текстова публікація тут

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УПЦ (не) Московського патріархату: чи може держава заборонити церкву?

Російський паспорт у документах керівництва єпархії, посвідка «героя РФ за захоплення Криму»; методички, як поводитися після масштабного вторгнення Росії в Україну – це лише частина з того, що, за звітами СБУ, було знайдено контррозвідкою у храмах і монастирях Української православної церкви (Московського патріархату).

Окрім того, низка українських медіа написали про «секс-скандал», пов'язаний із тамтешніми служителями. У владі вимагають від УПЦ (МП) вказати у назві приналежність до держави-агресора. РНБО запровадила проти 17 її представників санкції.

А президент Володимир Зеленський хоче з’ясувати: є в УПЦ зв’язки із Москвою чи ні? А якщо є, то чи можливо зупинити її діяльність? Радіо Свобода дізнавалося і про це, і чи траплялися випадки зупинення діяльності церков у ХХІ столітті у «православних державах»? Текстова публікація тут

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