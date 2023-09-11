Радіо Свобода Weekly: Автомобілі з номерами Росії можуть не впускати до ЄС

Інформацію про важливі події та вибрані ексклюзивні матеріали Радіо Свобода за тиждень, що минув, пропонуємо вашій увазі у цій добірці.

Єврокомісія: авто з номерами РФ можуть не впускати до ЄС із Росії як заборонений імпорт

Єврокомісія підтвердила інтерпретацію санкційного законодавства щодо Росії, згідно з якою в’їзд до країн Євросоюзу на зареєстрованих у Росії автомобілях може розцінюватись як заборонений імпорт. Посилання на відповідний документ Єврокомісії – роз’яснення щодо застосування санкцій станом на 8 вересня – першим опублікувало російське видання «РБК».

Раніше повідомлялося про декілька випадків арешту на митниці в Німеччині зареєстрованих у Росії автомобілів, на яких російські громадяни намагалися в’їхати до країни. Митники посилалися на санкційні норми ЄС.

Посольство Росії у Фінляндії вже випустило рекомендацію утриматися від поїздок до країни машинами з російськими номерами. Детальніше тут

МЗС Румунії викликало тимчасового повіреного у справах РФ через виявлення нових уламків БПЛА

Міністерство закордонних справ Румунії викликало тимчасового повіреного у справах РФ через виявлення нових уламків безпілотника на території країни.

Як йдеться у пресрелізі МЗС, румунська сторона висловила протест через порушення свого повітряного простору після виявлення «фрагментів безпілотників, подібних до тих, які використовують російські війська» у війні проти України.

Реакція МЗС з’явилася після того, як президент Румунії Клаус Йоганніс заявив 9 вересня, що ідентифікація нових фрагментів безпілотника на кордоні Румунії з Україною є абсолютно неприйнятним порушенням суверенного повітряного простору Румунії, союзника НАТО. Про це тут

Новопризначений міністр Умєров назвав пріоритети для діяльності Міноборони

Новопризначений міністр оборони України Рустем Умєров назвав п’ять пріоритетів у своїй діяльності на новій посаді.

«Це найбільша честь стати міністром оборони України у найбільш історичний для нашої країни час. Окреслю п’ять пріоритетів, визначених президентом. Перше – формування суб’єктності міністерства. Міністерство має стати головним інститутом координації сил оборони. Це стосується як формування стратегії та політики оборони України, так і координації завдань розподілу ресурсів між оборонними відомствами», – сказав він під час представлення його на посаді міністра оборони.

Другий пріоритет – військові, які є найвищою цінністю. «Уся діяльність нашого міністерства має бути спрямована на те, щоб посилити наших військових, забезпечити їх усім необхідним – озброєння, військова техніка, спорядження, засоби індивідуального захисту, харчування, захист прав військових, якісна медицина, постійне навчання і підвищення кваліфікації», – зазначив Умєров. Більше інформації тут

«Це схоже на риболовлю»: як дрони нищать російську техніку біля Бахмуту

Місто, за яке тривали найзапекліші бої взимку та навесні, зараз значно менше згадують на тлі наступу ЗСУ на півдні. Водночас біля Бахмуту українська армія наступає на флангах, займає стратегічні висоти. Війська РФ намагаються контратакувати.

Про специфіку використання дронів на цьому напрямку – в матеріалі проєкту Радіо Свобода «Донбас Реалії. Текстова публікація тут

Далі коротко про те, що могли пропустити:

У МЗС України відреагували на чергові антисемітські висловлювання Путіна на адресу Зеленського

У Міністерстві закордонних справ України назвали «черговим виявом глибоко укоріненого антисемітизму російських еліт» останні заяви президента Росії Володимира Путіна на адресу президента України Володимира Зеленського.

«Путін пов’язав єврейське походження президента України із «героїзацією нацизму». Хронічна фіксація Путіна на етнічному походженні українського президента є черговим виявом глибоко укоріненого антисемітизму російських еліт. Закликаємо світ рішуче засудити антисемітські висловлювання російського президента. У сучасному світі не має бути місця ненависті за етнічною ознакою», – написав у фейсбуці речник МЗС України Олег Ніколенко.

5 вересня в коментарі одному з російських телеканалів президент РФ Володимир Путін заявив, що «поставлений західними кураторами на чолі України» етнічний єврей Володимир Зеленський «прикриває героїзацію нацизму». Про це тут

«Калібри» з Чорного моря. Хто віддає накази?

Російський Чорноморський флот на третину залежить від командирів, пов'язаних з Україною. Такого висновку дійшли журналісти телепроєкту Радіо Свобода Крим.Реалії, проаналізувавши понад 40 основних бойових суден ЧФ Росії.

14 липня 2022 року став одним із найтрагічніших днів у сучасній історії України. 29 людей загинули, понад 200 поранених. Подія сталася у місті Вінниця. Дві російські крилаті ракети «Калібр» вибухнули у центрі міста. Одна потрапила на проїжджу частину, а друга вразила торговельний центр.

За день до цього дві ракети «Калібр» зруйнували один із цехів Запорізького трансформаторного заводу «Еліз», підприємство цивільного призначення. Тоді постраждали 16 людей. Також на Одещині цього літа російські ракети неодноразово руйнували морську та зернову інфраструктуру.

Усі ці ракетні атаки проводилися силами Чорноморського флоту Росії. Хто віддає ці накази? Хто командири цих кораблів? І чи є серед них українці чи офіцери, які тісно пов'язані з Україною? Текстова публікація тут

«Інвалідність я собі не роблю» – «Молот» захищає Україну на протезі

Вже рік Микола Русецький із позивним «Молот» служить на протезі. А деякі співслужбовці про це і не здогадуються: хоча Микола ходив із ними на штурми, та вже «відпрацював» у найгарячіших точках фронту: зокрема в районі Бахмуту та Соледару.

Починав свій військовий шлях «Молот» ще в 2014 році у 79 окремій десантно-штурмовій бригаді ЗСУ, пройшов бої за Донецький аеропорт. Пізніше, у 2017 році, звільнився через «заборону відкривати вогонь по противнику». Потім працював у патрульній поліції, але з початком масштабного вторгнення РФ в Україну знову повернувся на передову.

За яких обставин боєць втратив ступню та які бойові завдання виконує нині? Що найбільше запам’яталося йому на фронті? Та скільки насправді треба дронів, щоб підрозділ залишився без втрат? Про це в інтерв’ю «Молота» для Радіо Свобода. Текстова публікація тут

80 років тому: Сталін «більшовицькими темпами» відновив патріаршество в РПЦ

80 років тому, 8 вересня 1843 року, було відновлено патріаршество в Російській православній церкві (РПЦ). Цього дня в Москві, після тривалої перерви, обрали нового патріарха Сергія. Відтоді, вже 80 років, РПЦ очолюють патріархи.

Як і чому це сталося? Про це «Історична Свобода» говорила з істориком Олександром Лисенком, автором книжки «Поза Божими заповідями: релігійна політика тоталітарних режимів в Україні у 1939–1946 роках». Читайте і дивіться про це за лінком

«На фронт кидають поліцейських і мігрантів»: кого в окупації мобілізують до російської армії

Чи відбувається на окупованих територіях примусова мобілізація до лав російської армії? Чи вдалося окупаційній владі сформувати так звані добровольчі батальйони й кого туди набирають? Чи можна уникнути мобілізації на окупованих територіях?

Це зʼясовував проєкт Радіо Свобода «Новини Приазовʼя». Текстова публікація тут

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Юрій Кульчицький і битва за Відень: як легенди (і кава) впливають на історію?

Життя Юрія Франца Кульчицького оповите легендами, частина з яких є правдою, частина – прикрашеною, перебільшеною, але вже ж імовірною правдою, а частина – це красиві вигадки.

У книжні «Кульчицький – герой Відня» письменника Івана Филипчака, який збирав матеріал в Кульчицях і Самборі на Львівщині, сказано, що Кульчицький був українсько-русинського походження із православного роду.

«Чим більше будемо мати розуміння, що ми є частиною великої європейської родини, тим більше Кульчицький і подібні герої будуть ставати і всеукраїнськими героями», – наголошує дослідник Ігор Полуектов. Читайте і дивіться про це за лінком

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