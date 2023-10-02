Радіо Свобода Weekly: День захисників та захисниць України вперше відзначили 1 жовтня

Інформацію про важливі події та вибрані ексклюзивні матеріали Радіо Свобода за тиждень, що минув, пропонуємо вашій увазі у цій добірці.

«Важкі часи зробили нас сильними»: Зеленський у День захисників та захисниць

Президент Володимир Зеленський записав привітання із Днем захисників та захисниць України біля Золотих воріт у Києві.

«І я, і наш народ, і наша країна зараз, у якомусь сенсі слова, – на перехресті історії. На шляху до переломних моментів. Де з пам’яттю про минуле ми творимо сьогодення і пишемо нову сторінку своєї долі. Це особливо зрозуміло й помітно в цей день – День захисників і захисниць України», – сказав президент.

Він подякував усім, хто стоїть на захисті України: прикордонникам, піхоті, десантникам, спецпризначенцям, розвідці, СБУ, Нацгвардії, поліції, теробороні.

Через реформу церковного календаря в Україні з 2023 року свято було перенесене із 14-го на 1 жовтня. Більше інформації тут

Байден закликав Конгрес домовитися щодо допомоги Україні

Президент США Джо Байден 1 жовтня заявив, що Сполучені Штати продовжать надавати військову допомогу Україні, і закликав Конгрес якнайшвидше домовитися про виділення коштів на ці цілі.

Байден прокоментував ухвалений напередодні обома палатами Конгресу тимчасовий бюджет, який передбачає фінансування федеральних відомств на 45 днів. До цього бюджету не ввійшли кошти на допомогу Україні.

«Ми за жодних обставин не можемо допустити припинення американської допомоги Україні», – сказав Байден, зазначивши, що у Конгресу не так багато часу на те, щоб знайти рішення. Про це тут

Міжнародний форум оборонних індустрій. Що виробники зброї кажуть про спільне виробництво з Україною?

Це була подія високого рівня, секретної інформації та чутливих переговорів. Під час війни перший Міжнародний форум оборонних індустрій провели у Києві. У цей час небо столиці надійно захищали системи Patriot. Американська компанія, яка їх виготовляє, була серед учасників форуму.

Окрім неї, були й десятки інших виробників, завдяки чиєму озброєнню ЗСУ нині тримають фронти російсько-української війни. І поки їхня техніка стримує ворога та забезпечує наступ, компанії зібралися щоб обговорити, як можуть співпрацювати та розвивати спільне виробництво озброєння в Україні. Читайте за лінком

Зброя деокупації Криму: «Нептун», Storm Shadow/SCALP, AMRAAM. Розповідаємо деталі

Для ударів по військових об'єтках у Криму ЗСУ використовують ракети Storm Shadow/SCALP, передані союзниками. Новітні російські системи ППО С-400 «Тріумф» на півострові нищить український протикорабельний комплекс «Нептун».

Повідомляємо деталі про це ракетне озброєння для деокупації Криму. Текстова публікація тут

Далі коротко про те, що могли пропустити:

Діти вже не читають російською: історія бібліотекарки, яка рятувала книги в окупованому селі на Харківщині

Напис «Привет из РФ», «зетки» на стінах і дверях, сміття по коліна, перемішане з книжками, пляшками з-під горілки, дитячими костюмами та фекаліями; вікна, закладені книжками; багаття просто на підлозі. Такий безлад лишили по собі російські військові у бібліотеці села Капитолівка біля Ізюму на Харківщині. Приміщення бібліотеки вони обрали собі для дислокації.

Попри небезпеку для життя, бібліотекарка Юлія Какуля-Данилюк за час окупації тричі ходила до російської «бази», щоб евакуювати якомога більше книжок. Окупанти, за даними слідства і місцевих жителів, закатували в селі 8 людей, зокрема, й письменника Володимира Вакуленка.

Про те, як сільська книгозбірня пережила окупацію та відновилася, а місцеві діти перестали читати російською – у матеріалі проєкту Радіо Свобода «Донбас.Реалії» за лінком

«Це для України остання війна. Ми переможемо». Ірма Вітовська про російськомовних українців, «хайп на війні», театр і кіно

Чому, як виявилося, і в час війни українці потребують театру і кіно? Що саме має запит і чому?

Ірма Вітовська – українська акторка, волонтерка, громадянська діячка – не очікувала, що комедія на двох акторів «Як виростити чоловіка в домашніх умовах», матиме такий шалений успіх у глядачів.

В інтерв’ю Радіо Свобода вона говорила про культуру у час війни, українську мову і небажання деяких російськомовних українців розмовляти українською. Читайте за лінком

Україна проти Росії у справі про геноцид. Про що діти з Маріуполя розповідали в Гаазі?

Чим закінчилося засідання Міжнародного суду ООН за позовом України проти Росії стосовно геноциду? Наскільки відрізняються справи, які розглядає Міжнародний суд ООН та Міжнародний кримінальний суд? Чи складно довести у суді, що Росія чинить геноцид українського населення? І чи належить до цього злочину депортація дітей до Росії?

Про все це – в матеріалі проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя». Текстова публікація тут

Влада України відреагувала на скандал із вояком дивізії СС «Галичина» у Канаді: чому мовчали і що кажуть

Українська влада відреагувала на скандал довкола ветерана 14-ї гренадерської дивізії фронтових військ СС «Галичина», що входила у склад військ «Ваффен СС» Німеччини у 1943–1945 роках.

Інцидент у канадському парламенті викликав хвилю обговорення у соцмережах, а російська пропаганда використала його для виправдовування війни проти України. Про це тут

Російська армія в Україні намагається воювати інакше

Разом із перебігом війни Росії проти України тактика дій з обох сторін постійно змінюється – як в обороні, так і в наступі. Як окупаційні сили адаптуються до активної фази війни, яка триває вже півтора року? Чи відмовилися війська РФ від «м'ясних штурмів»? Чи змінилася тактика піхоти і як окупанти намагаються протидіяти успіхам української армії у наступі?

Це з’ясовували журналісти проєкту Радіо Свобода «Донбас.Реалії». Текстова публікація тут

«Росії неспокійно у Криму». Як атаки ЗСУ на окупований півострів змінюють хід війни?

Як атаки ЗСУ по об'єктах у Криму змінюють настрої серед населення, і що про це каже окупаційна влада? Чи впливають ці обстріли на безпекову ситуацію у південному регіоні? Що означатиме втрата для Росії окупованого нею Криму, і чим вона може за це відповісти?

Про це дізнавався проєкт Радіо Свобода «Новини Приазовʼя». Текстова публікація тут

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