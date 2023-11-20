Радіо Свобода Weekly: Байден знову наголосив, що підтримка України важлива для безпеки США

Інформацію про важливі події та вибрані ексклюзивні матеріали Радіо Свобода за тиждень, що минув, пропонуємо вашій увазі у цій добірці.

Байден пояснив, чому підтримка України важлива для США

Президент США Джо Байден у своїй статті для американського видання Washington Post знову пояснив важливість підтримки України для Сполучених Штатів.

«З двох світових війн минулого століття ми знаємо, що коли агресія в Європі залишається без відповіді, криза не зникає сама собою. Вона безпосередньо втягує Америку. Тому наша відданість Україні сьогодні – це інвестиція у нашу власну безпеку. Це запобігає ширшому конфлікту завтра. Ми утримуємо американські війська від цієї війни, підтримуючи хоробрих українців, які захищають свою свободу та Батьківщину. Ми надаємо їм зброю та економічну допомогу, щоб зупинити прагнення Путіна до завоювання, перш ніж конфлікт пошириться далі», – переконаний американський лідер.

Байден наголосив, що «Сполучені Штати роблять це не самі». «Понад 50 країн приєдналися до нас, щоб переконатися, що Україна має те, що їй потрібно для захисту. Наші партнери несуть значну частину економічної відповідальності за підтримку України», – нагадав президент США. Більше інформації тут

«Посилюємо тиск»: Зеленський щодо нових санкцій проти Росії

18 листопада, Україна схвалила низку санкцій проти фізичних та юридичних осіб, які підтримують Росію, зазначив президент України Володимир Зеленський.

«Введено в дію кілька рішень РНБО щодо санкцій. Майже 40 російських юридичних осіб і понад 100 фізичних осіб», – сказав глава держави.

Зеленський також зауважив, що нинішні санкції «націлені на причетних до викрадення й депортації українських дітей з окупованої території, а також на осіб, які в різний спосіб допомагають російському терору проти України». Про це тут

На лівому березі Дніпра на Херсонщині «активно працюють» різні підрозділи Сил оборони – Гуменюк

На Херсонському напрямку, на лівому березі Дніпра, наразі «активно працюють різні структурні складові Сил оборони», розповіла 17листопада керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк.

«Там працюють різні Сили оборони, різні структурні складові Сил оборони, не тільки морська піхота. Там працюють різні підрозділи за своїм призначенням. Робота дуже потужна не тільки з особистою присутністю, а й аеророзвідка, артилерія дуже багато чого роблять для того, аби ті, хто закріплюється на лівому березі, мали більш-менш забезпечений спокій», – зазначила Гуменюк.

Вона зауважила, що українські захисники «не можуть оприлюднювати забагато інформації» про свої дії, адже «ворог активно відстежує все, що відбувається в інформаційному просторі щодо лівого берега». Більше інформації тут

«Офіцери РФ відступили в тил»: ЗСУ вибивають окупантів з лівобережної Херсонщини. Що там відбувається?

Наскільки пошкоджена російська логістика на лівобережній Херсонщині? До чого це може призвести? Якою є гуманітарна ситуація в Олешках, Новій Каховці і Скадовську? Чи залишаються там місцеві жителі?

Про все це дізнавався проєкт Радіо Свобода «Новини Приазовʼя». Текстова публікація тут

Далі коротко про те, що могли пропустити:

«Орлани», Zala, Supercam: військові нищать російські дрони з «невидимої» британської ЗРК Stormer

Велика кількість російських БПЛА наразі є одним з найбільш серйозних викликів для українських підрозділів. Дрони противника в небі означають значне зростання ризиків для піхоти – одразу збільшується ймовірність наступу з боку військ РФ або починає працювати їхня артилерія.

Як ППО біля лінії фронту полюють на безпілотники армії РФ? Про це журналістам проєкту Радіо Свобода «Донбас Реалії» розповіли бійці розрахунку британської ЗРК Stormer, який працює на Донеччині, де російські сили розпочали серію атак. Про це тут

Як FPV-дрони зупиняють атаки російської армії?

FPV-дрони прямо зараз змінюють ситуацію на полі бою в російсько-українській війні. Ця безпілотна технологія ставить під удар уже не лише передову, а й тил за десятки кілометрів від лінії фронту.

Чи є межа розвитку технології? Що із засобами захисту від FPV і хто лідирує у сфері дронів-боєприпасів? Текстова публікація тут

Зброя спрямованої енергії (DEW) може допомогти Україні швидко здобути перемогу – генерал Веслі Кларк

Поле бою в Україні не є в глухому куті. Воно може стати «надзвичайно динамічним» у будь-яку хвилину, і зрушити ситуацію можуть різні події, як позитивні для України, так і негативні, вважає екскомандувач сил НАТО в Європі генерал армії США у відставці Веслі Кларк.

Брак політичної волі, брак логістичної підтримки, або ж технологічний прорив можуть різко змінити ситуацію, тож завданням України і партнерів є змінити її в бік переваги Києва, а не навпаки, каже він. Читайте про це за лінком

Окупанти знищують українські книжки. «Гордий, що заборонили мою книгу» – письменник зі США

На окупованій частинах Донецької та Луганської областей окупаційна влада знищила майже всю українську літературу, замість якої росіяни завезли 2,5 мільйона російських видань, повідомив український Центр національного спротиву.

«Роботу зі знищення літератури виконують представники окупаційних адміністрацій. Звітність за знищення та заміщення літератури на тимчасово окупованих територіях окупанти направляють безпосередньо до Міносвіти РФ. Українські книжки росіяни позиціонують як «екстремістську літературу». До неї вони відносять будь-які української книги, видані у 1994–2021 роках», – повідомляють у Центрі національного спротиву.

До «забороненого списку» потрапила і книга американця українського походження Даніеля Григорчука «Міф та божевілля». Про його реакцію на це читайте за лінком

«Росія перетворилась на зону» – капелан ПЦУ, що пройшов російський полон

Священник Православної церкви України (ПЦУ) Василь Вирозуб потрапив у російський полон 26 лютого минулого року. Тоді він разом із ще двома священниками і лікарем на судні «Сапфір» майже досягли острова Зміїний, куди відправилися, щоб забрати тіла, як тоді вважалося, загиблих українських прикордонників.

Проте їх перехопили російські військові із крейсера «Москва», який пізніше був знищений ЗСУ. Пройшовши 70 днів допитів і тортур, Василь Вирозуб останнім із екіпажу «Сапфір» повернувся додому. А 17 листопада 2023 року він став лавреатом чеської премії «Пам’яті народів» – нею щорічно відзначають людей за внесок у боротьбу з тоталітаризмом.

В інтерв’ю Радіо Свобода Отець Василь згадує про тортури в російському полоні, а також міркує над тим, чи можливе примирення між українським народом та Росією. Текстова публікація тут

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«Тисячу років стояла половецька «баба», доки її не знищила Росія». Кам’яну пам’ятку евакуювали у Львів

Львівський скульптор відреставрує зруйновану половецьку «бабу» – тисячолітню кам’яну статую. Залишки фігури завдяки українським воїнам і волонтерці з Польщі перевезли у Львів зі сходу країни.

Ще дві половецькі «баби» врятували українські військовослужбовці і перевезли ці культурні та історичні пам’ятки в один із львівських музеїв.

Майже 1200 кілометрів довелось подолати машиною, щоб перевезти половецьку «бабу» у Львів. Вона єдина стояла на кургані «Сторожова могила» поблизу села Сторожового Донецької області. Під час одного з обстрілів кам’яна фігура була пошкоджена. Уціліла голова, тулуб. Знайшли ці рештки українські воїни і волонтерка з Польщі Ольга Соляр. Вони і забрали те, що лишилось від пам’ятки. Читайте і дивіться про це за лінком

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