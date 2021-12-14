Головне на ранок: звільнення Гогілашвілі, «омікрон», тисячу за вакцинацію можна витратити на ліки

Кабінет міністрів звільнив заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі, від січня «тисячу вакцинованим» можна буде витратити і на ліки, штам «омікрон» може з’явитися в Україні цього тижня, кажуть в РНБО. Про ці та інші новини – в огляді Радіо Свобода.

Заступника голови МВС Гогілашвілі звільнили

Заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі звільнили після інциденту в районі проведення ООС. Відповідне рішення від 13 грудня за підписом прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з’явилося на сайті уряду.

«Звільнити Гогілашвілі Олександра Генріховича з посади заступника міністра внутрішніх справ України за власним бажанням», – йдеться в розпорядженні.

Сам Гогілашвілі у фейсбуці вказав, що написав заяву про відставку. «Я написав заяву на звільнення. Дякую усім за роботу, професіоналам, які чесно і віддано роблять свою справу. Дякую співробітникам Департаменту боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України та всім тим, з ким працював в цей час в міністерстві», – написав він.

«Так, я винен. Це показовий приклад для всіх, як не треба себе поводити. Мені соромно за свою емоційність та нестриманість, але мені не соромно за роботу, яку ми зробили за більш як 2 роки», – додав Гогілашвілі.

Напередодні президент України Володимир Зеленський ініціював відставку заступника очільника Міністерства внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі через інцидент, що стався за його участі на блокпосту при в’їзді в район проведення операції Об’єднаних сил.

У соцмережах 10 грудня з’явилося відео, зняте нібито після того, як поліція зупинила автомобіль на блокпосту на в’їзді в Донецьку область. Заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі, який перебував у машині, не зупинився одразу і грубо спілкувався з поліцейськими, зокрема, через те, що вони його не впізнали.

Раніше міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив про тимчасове відсторонення свого заступника Олександра Гогілашвілі.

Від січня «тисячу вакцинованим» можна буде витратити і на ліки – ОП

Від січня тисячу гривень, яку отримають вакциновані громадяни України, можна буде витратити ще й на ліки, повідомив президент Володимир Зеленський на селекторній нараді 13 грудня.

«З 19 грудня повністю вакцинованим українцям буде нарахована одна тисяча гривень. Вони зможуть витратити ці кошти на напрямки, які найбільше постраждали від пандемії, – записатися в спортзал, піти в кінотеатр, музей або на концерт, купити квиток на потяг або літак, придбати книги. Водночас, дослухавшись до побажань наших громадян поважного віку, для яких важливою є підтримка здоров’я, зокрема в умовах пандемії, було ухвалено рішення додати до переліку доступних товарів ще й ліки», – цитує Зеленського його пресслужба.

Він висловив переконання, що такий крок збільшить кількість щеплень проти COVID-19 серед літніх людей, а також сприятиме лікуванню й профілактиці інших захворювань.

В Україні повний курс вакцинації проти COVID-19 пройшли вже понад 40% дорослих громадян – понад 12 мільйонів людей. При цьому голова МОЗ Віктор Ляшко зауважив, що впродовж останніх двох тижнів спостерігається зниження темпів вакцинації.

Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що перший етап програми з виплат за вакцинацію буде реалізовуватися з 19 по 29 грудня.

Президент України Володимир Зеленський 8 грудня підписав закон про виділення з держбюджету восьми мільярдів гривень на виплату однієї тисячі гривень вакцинованим за програмою «е-Підтримка».

«Омікрон» може з’явитися в Україні цього тижня – нарада в ОП

Новий штам коронавірусу «Омікрон» може з’явитися в Україні цього тижня – про такий прогноз Ради національної безпеки й оборони оголосили 13 грудня на нараді в Офісі президента.

За прогнозами РНБО, епідемічна ситуація в Україні на свята має бути стабільною. Результати перших досліджень у країнах, де «омікрон» уже виявлений, свідчать про легший перебіг хвороби, зауважив секретар РНБО Олексій Данілов.

За даними Всесвітньої організації охорони здоровʼя, штам коронавірусу «омікрон», уперше виявлений у листопаді 2021 року на півдні Африки, поширюється швидше, ніж штам «дельта», а наявні вакцини, очевидно, є менш ефективними проти нього. Однак, стверджують фахівці на підставі аналізу даних, «омікрон» викликає мʼякший перебіг хвороби.

У документі також стверджується, що в тих країнах, де «омікрон» стане поширюватись, він, швидше за все, витіснить «дельту».

Наразі випадки зараження «омікроном» зафіксовані в 63 країнах. У Південно-Африканській Республіці поширення «омікрону» вже призвело до нової хвилі епідемії, кількість заражених за кілька тижнів зросла в кілька разів. При цьому зазначається, що більшість хворих відчувають лише легкі симптоми, схожі на звичайну застуду.

Фахівці наголошують, що все ще зарано робити остаточні висновки як про відносну мʼякість нового штаму, так і про його більшу заразність і здатність долати захист, створений вакцинацією. Дослідження в ПАР та Ізраїлі – на обмеженому матеріалі – показали значне зниження ефективності двох доз вакцини Pfizer проти «омікрону». Але, як стверджується, ефективність третього, «бустерного» щеплення залишається високою.

Бурба каже, що йому після доповіді перед ТСК по «вагнерівцях» не дали підписати протокол із засідання

Ексначальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Василь Бурба заявив, що не отримав можливості через більш ніж два з половиною місяці підписати текст своєї доповіді перед Тимчасовою слідчою комісією Верховної Ради України з розслідування можливого зриву посадовими особами операції із затримання членів приватної військової компанії «Вагнер».

«ТСК мене послухала, я все розповів, як було, виклав свою позицію, все, що я знав, і те, що я аналізував після провалу. Вийшло так, що два з половиною місяці минуло, але протокол я не можу підписати...Коли я виступав, були люди які записували мої пояснення, і я мав цей протокол підписати...Я особисто звертався до голови ТСК, але мені не дають можливість підписати протокол. Які причини – мені невідомо», – про це Василь Бурба сказав у коментарі програмі «Утро» на телеканалі «Настоящее время» (створений Радіо Свобода з участю «Голосу Америки»).

Бурба сказав, що «хвилюється» через те, що його доповідь або не беруть до уваги, або взагалі можуть «підробити».

«Якщо я не підписав, значить, моїх свідчень немає. Або ж вони є, але мені не дають їх підписати, бо вони там займаються службовою фільсифікацією – як варіант», – припустив Бурба.

Ексачальник ГУР надав журналістам копію свого звернення в ТСК з проханням ознайомитися та підписати документ, але відповіді, як він стверджує, так і не отримав.

Радіо Свобода намагається з’ясувати у ТСК по «вагнерівцям», чи відповідають дійсності слова Бурби про неможливість підписати документ за підсумками його свідчень.

Журнал Time назвав «людиною року» Ілона Маска

Засновник американських компаній SpaceX і Tesla, мільярдер Ілон Маск став «людиною року» за версією журналу Time.

«Найбагатша людина у світі не має будинку і нещодавно розпродував свої статки. Він запускає супутники на орбіту і використовує сонячну енергію, водить авто, яке сам створив і яке не потребує бензину і майже не потребує водія. За клацанням його пальців фондовий ринок злітає чи падає. Армія відданих чіпляється за кожне його висловлювання», – заявили у Time.

Time визначає «Людину року» з 1927 року. Це особистість чи група людей, які справили значний позитивний чи негативний вплив на світові події у році, що минає.

У 2020 році переможцями номінації «Людина року» стали президент і віцепрезидентка США Джо Байден і Камала Гарріс. 2019 року – екоактивістка Ґрета Тунберґ.

Минулого тижня президент Бразилії Жаїр Болсонару став людиною року за версією читачів американського журналу Time. Він набрав 24 відсотки з більш ніж дев’яти мільйонів голосів, відданих під час онлайн-голосування на людину чи групу людей, які, на думку читачів, найбільше вплинули на світ у 2021 році: у хорошому чи поганому сенсі.