Радіо Свобода Weekly: ЗСУ деокупували протягом тижня близько 180 населених пунктів

Інформацію про важливі події та вибрані ексклюзивні матеріали Радіо Свобода за тиждень, що минув, пропонуємо вашій увазі у цій добірці.

Українські військові протягом тижня деокупували близько 180 населених пунктів

Українська армія від початку минулого тижня деокупувала 179 населених пунктів на півдні України, повідомило 13 листопада оперативне командування «Південь».

«Нашими підрозділами на правому березі Дніпра з початку тижня деокуповано 179 населених пунктів на понад 4,5 тисячах квадратних кілометрів», – йдеться у повідомленні. За інформацією командування, у звільнених населених пунктах та на територіях Миколаївської та Херсонської областей проводяться стабілізаційні заходи, в тому числі розмінувальні. Більше про це за лінком

«Історичний день»: Зеленський у день звільнення Херсону закликав солдатів РФ на правому березі здатися в полон

Президент України Володимир Зеленський звернувся до російських солдатів, які залишилися на правому березі Дніпра в районі Херсону.

«Хочу окремо відзначити тих російських солдатів, найманців і колаборантів, яких кинули у Херсоні та інших містах півдня. Єдиний шанс на порятунок – це здатися в український полон. Ми гарантуємо ставлення до вас за законом та міжнародними нормами», – сказав Зеленський у відеозверненні. Більше про це тут

Херсон після визволення ЗСУ: святкування, знищений аеропорт та підірваний Антонівський міст (фотосвідчення)

Кореспонденти Радіо Свобода відвідали звільнений від російської армії Херсон. Фотогалерею дивіться за лінком

ISW: втеча російських військ із Херсону підірвала довіру до Путіна та розпалює розкол у Кремлі

Втеча армії РФ із Херсону значно підірвала довіру до президента Володимира Путіна та поставила під сумнів його здатність виконувати свої військові обіцянки, йдеться в повідомленні Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики вказують, що Олександр Дугін, якого називають ідеологом «русского мира», відкрито розкритикував президента РФ. «Він заявив, що Путін, як «самодержавець», «повинен врятувати свою націю сам, інакше на нього чекає доля «короля дощів» (натякнув, що Путіна буде вбито»), – пояснюють у звіті ISW.

В інституті зазначають, що деякі мілблогери натякнули, що Кремль зрадив місто Херсон, «продавши», а інші – що Кремль постійно здає свої території, не питаючи про це громадян РФ. Більше про це тут

Як армія РФ «окопалась» на лівобережжі Дніпра на Херсонщині – супутникові знімки

Перед відступом із правобережної частини Херсонської області російські війська вирили численні окопи та спорудили укріплення для військової техніки на лівому березі Дніпра – про це свідчать супутникові знімки, які є в розпорядженні «Схем» та російської служби Радіо Свобода. Фотографії з супутника також підтверджують, що армія РФ підірвала декілька прольотів моста, що веде до греблі Каховської ГЕС. Дивіться і читайте про це тут

Як українська армія тримає під прицілом російський тил?

Українська армія успішно наступає на півдні країни, водночас на Донбасі ситуація для ЗСУ залишається дуже складною. Російські війська щодня штурмують Бахмут, Мар'їнку, Авдіївку, знищуючи ці міста на Донеччині артилерією та авіацією.

Як відбувається оборона біля Бахмуту. Яка роль безпілотників у війні Росії проти України? Які українські дрони використовують ЗСУ? Текстова публікація тут

Далі коротко про те, що могли пропустити:

У СБУ відреагували на відео з піснями про «матушку-Русь» у Києво-Печерській лаврі

Співробітники Служби безпеки України вже вивчають усі деталі інциденту, що стався в одному з храмів Києво-Печерської лаври, де співали пісень про «матушку-Русь», повідомляє пресслужба СБУ.

У спецслужбі зазначили, що у пісні вихваляли «руский мир», та заявили, що ситуація не залишиться без «відповідної реакції».

«Ті, хто в умовах повномасштабної війни, яку розв’язала Росія проти України, чекає на «пробудження матушкі-русі», мають розуміти, що це шкодить безпеці та інтересам України та наших громадян. І ми не допустимо таких проявів», – заявив керівник СБУ Василь Малюк. Більше за лінком

Нардепка Королевська протягом 16 років приховувала нерухомість в Підмосков’ї – «Схеми»

Народна депутатка України Наталія Королевська, яка була обрана за списком нині забороненої «Опозиційної платформи – За життя», володіє у Московській області земельною ділянкою та будинком, які не вказувала у майнових деклараціях, відколи вперше потрапила до Верховної Ради – тобто вже 16 років. Це може мати ознаки порушення антикорупційного законодавства – в частині декларування недостовірних відомостей, йдеться у розслідуванні «Схем» (Радіо Свобода). Текстова версія тут

Київрада вилучила з програм комунальних закладів освіти столиці російську мову

Київська міська рада повністю виключила російську мову з навчальних програм комунальних дошкільних та загальних середніх освітніх закладів. Як повідомила пресслужба міської влади, таке рішення депутати ухвалили 10 листопада.

Пресслужба наводить слова комісії з питань освіти і науки, сім’ї, молоді та спорту Вадима Васильчука, який назвав недоцільним і неправильним проведення навчального процесу та вивчення російської мови у шкільних та дошкільних закладах столиці в умовах війни з Росією. Детальніше тут

Як ЄС рятуватиме Україну від блекаутів?

Як Європейський союз допомагатиме Україні щодо проблеми блекаутів, чи готується до власних «зимових» викликів і чи відновить закупівлі російського газу? Про це в інтерв’ю Радіо Свобода розповіла єврокомісарка з енергетики Кадрі Сімсон. Текстова версія тут

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Джамала про зустріч із росіянами: «Іноді хочеться трохи набити морду»

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