Радіо Свобода Weekly: Глави ПЦУ і УГКЦ взялися за перехід на відзначення Різдва 25 грудня

Інформацію про важливі події та вибрані ексклюзивні матеріали Радіо Свобода за тиждень, що минув, пропонуємо вашій увазі у цій добірці.

Очільники ПЦУ та УГКЦ обговорили реформу церковного календаря – домовились про спільну робочу групу

Глава Української греко-католицької церкви (УГКЦ) Святослав повідомив про зустріч із предстоятелем ПЦУ митрополитом Київським і всієї України Епіфанієм на тему реформи церковного календаря.

Зустріч відбулася 24 грудня на території Михайлівського Золотоверхого монастиря.

«Особливу увагу предстоятелі церков звернули на узгодження позицій щодо реформи церковного календаря, яке щораз то гостріше постає перед Різдвяними та Пасхальними святами. Після обговорення було запропоновано створити спільну робочу групу, яка має всебічно вивчити це питання. Ця робоча група мала б випрацювати конкретні пропозиції для предстоятелів та Синодів обох церков», – йдеться в повідомленні. Більше про це за лінком

«Церква захоплюється вашою мужністю». Патріарх Варфоломій привітав українців з Різдвом

Вселенський патріарх Варфоломій привітав українців 25 грудня зі святом Різдва Христового. Він зазначив, що церква захоплюється хоробрістю і доблестю українського народу.

«На жаль, цього року добра звістка про Різдво лунає поряд із гомоном війни та брязканням зброї на вашій Батьківщині, яка переживає жахливі наслідки провокаційного і несправедливого вторгнення», – зазначив він.

При цьому патріарх наголосив: «Ця війна, спровокована агресією РФ у лютому цього року, є найгіршою європейською геополітичною та гуманітарною кризою з моменту Другої світової війни, що негативно впливає на довкілля і суспільство у всьому світі». Детальніше тут

Головнокомандувач ЗСУ «братам по зброї» напередодні Різдва: помоліться за воїнів України

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний подякував закордонним партнерам за допомогу і підтримку та попросив на Різдво помолитися за українських воїнів.

«Я дякую від імені кожного українського солдата, у чиїх руках ваша зброя знищує світове зло і рятує невинні життя. Ціна миру надзвичайно висока. Згадайте про це, дивлячись на небо та Різдвяну зірку на ньому. Помоліться за українського воїна, який зараз в окопі собою захищає світ від біди. І повірте, Господь саме там, поруч з ним. На боці світла і добра, правди та справедливості. Разом переможемо», – зазначив головнокомандувач ЗСУ.

«Історичний день» та «блискуча промова»: реакції на візит Зеленського до США

Візит президента України Володимира Зеленського до Сполучених Штатів викликав активне обговорення в усьому світі. Це його перший виїзд за кордон від початку масштабної війни Росії проти України.

Український президент зустрівся з американським лідером Джо Байденом та виступив із промовою в Конгресі США. Свої оцінки підсумків візиту дали міжнародні та українські коментатори. Про це тут

Зеленський у США: Моцик каже про «візит, що замикає коло», Гербст – про допомогу, що «має бути потужнішою»

Про що домовився президент Володимир Зеленський у США і яке це має значення для України? Коментатори назвали візит «безпрецедентним», «надихаючим».

В ефірі програми Радіо Свобода «Свобода Live» своїми міркуваннями про результати цієї поїздки поділилися також 5-й посол США в Україні (2003–2006), директор Євразійського центру при «Атлантичній раді» США Джон Гербст та посол України у США (2010–2015), дипломат Олександр Моцик. Текстова публікація тут

Де розгорнуться основні бої Росії з Україною у 2023 році?

2023 рік стане вирішальним у війні Росії проти України. Про це говорять не лише українські військові та політики, в тому числі президент України, а й російське керівництво та західні фахівці.

Тож як розвиватимуться події на фронті надалі і про які підсумки можна говорити після 10 місяців повномасштабної війни? На цю тему текстова публікація тут

Далі коротко про те, що могли пропустити:

«Давай там, українських баб ґвалтуй»: справу дружини військового РФ передали до суду, вона – в міжнародному розшуку

Служба безпеки України за процесуального керівництва Офісу генпрокурора завершила досудове розслідування та скерувала до суду обвинувальний акт стосовно громадянки РФ, яка закликала свого чоловіка – російського військовослужбовця Романа Биковського, який брав участь у війні проти України, – ґвалтувати українських жінок.

Нині громадянці РФ повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни, її оголосили в міжнародний розшук. Про це «Схемам» повідомили в Офісі генпрокурора. За даними джерел журналістів, йдеться про Ольгу Биковську.

Раніше у розслідуванні «Схеми» ідентифікували її та чоловіка-військовослужбовця, розмову яких перехопили та опублікували українські правоохоронці. Текстова публікація тут

Дев'ять місяців на лінії вогню: воєнні злочини російської армії у Таврійському на Херсонщині

У Таврійське на Херсонщині почали повертатися люди. Попри відсутність світла, електропостачання і води. В квітні більшість жителів села виїхала через потужні обстріли і компактно оселилися у передмісті Миколаєва. Вони звернулись до проєкту Радіо Собода «Крим.Реалії» і попросили показати їхнє село.

Довгий час журналістів у Таврійське не пускали. І тільки після звільнення Херсону вдалося потрапити в населений пункт, який усі 9 місяців був на лінії вогню. Текстова публікація тут

«Вивезли золото, зброю, нагороди Вермахту». У музеях Херсону розповіли, як російські окупанти їх спустошили

Російські окупаційні сили, відступаючи з Херсону, вивезли майже всі експонати з художнього та краєзнавчого музеїв, кажуть працівники закладів і називають це справжнім «пограбуванням», навіть хочуть проводити екскурсії спустошеними музеями.

Що було в колекціях, які забрали російські військові, і як це відбувалося? Про це дізнавався проєкт Радіо Свобода «Новини Приазовʼя». Текстова публікація тут

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П’ять історій українських хлопчиків, яких убила Росія

Щонайменше 450 дітей загинули внаслідок збройної агресії Росії проти України. Це дані Офісу генерального прокурора станом на 23 грудня. Втім, вони не остаточні, адже російські війська продовжують атакувати цивільне населення України, а процес ідентифікації загиблих ще триває.

Історії п’яти українських хлопчиків, які загинули від російської агресії, їхні фотографії за лінком

«Ми ще побачимо падіння імперії»: інтерв’ю з лідером гурту «Антитіла» Тарасом Тополею

24 лютого 2022 року фронтмен гурту «Антитіла» Тарас Тополя змінив сценічний костюм на військову форму, а мікрофон – на зброю. Каже: був готовий до такого, адже давно передбачав велику війну з Росією.

Спочатку – оборона оточеного армією РФ Києва. Згодом – порятунок поранених українських військових на окупованій Росією частині Харківщини. Так виглядали для співака перші пів року широкомасштабної війни.

Якою побачив цю війну Тарас Тополя? Якими є його найстрашніші спогади про бойові чергування? Чи є наразі в його житті місце для творчості? Та як часто він спілкується із головнокомандувачем Валерієм Залужним та президентом Володимиром Зеленським? Текст інтерв’ю з ним тут.

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