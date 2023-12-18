Радіо Свобода Weekly: У Росії відреагували на оголошення СБУ в розшук Московського патріарха

Інформацію про важливі події та вибрані ексклюзивні матеріали Радіо Свобода за тиждень, що минув, пропонуємо вашій увазі у цій добірці.

СБУ оголосила в розшук главу РПЦ Володимира Гундяєва

Патріарха Російської православної церкви (РПЦ) Кирила (Володимира Гундяєва) оголосила в розшук Служба безпеки України. Про це йдеться в базі даних Міністерства внутрішніх справ України.

Датою зникнення Гундяєва вказане 11 листопада 2023 року. Його розшукують у справі про посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. Суд заочно обрав Московському патріарху запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

В Росії у відповідь голова Слідчого комітету РФ доручив «вжити заходів до розшуку» чиновників Служби безпеки та Міністерства внутрішніх справ України, які ухвалили рішення про кримінальне переслідування очільника Російської православної церкви Володимира Гундяєва. Про це тут

Яке значення має рішення Євроради розпочати переговори про вступ України в ЄС: пояснюємо

Європейська рада вирішила розпочати переговори про вступ України до Європейського союзу. Про це, на думку експертів, без перебільшення історичне рішення для України і самого ЄС 14 грудня повідомив голова Євроради Шарль Мішель.

Таке ж рішення Європейська рада ухвалила щодо Молдови, а Грузії надають статус кандидата на вступ до ЄС.

Радіо Свобода у спеціальному ефірі розпитало аналітиків, що дасть таке рішення Україні і як воно може вплинути на російсько-українську війну. Текстова публікація за лінком

«Вітаю кожного українця і українку» – Зеленський про початок переговорів щодо вступу до ЄС

Перемогою України та всієї Європи назвав президент Володимир Зеленський ухвалене 14 грудня рішення Європейської ради про початок переговорів про вступ до ЄС України та Молдови.

«Перемога, яка мотивує, надихає та зміцнює», – зазначив Зеленський.

У повідомленні, зверненому до співгромадян та союзників, президент України написав: «Є рішення про відкриття переговорів про вступ України та Молдови до ЄС. Я дякую всім, хто працював заради цього рішення, дякую всім, хто допомагав. Вітаю кожного українця й українку. Вітаю і всю Молдову, і тебе, Має (президентка Молдови Мая Санду – ред.), особисто. Історію творять ті, хто не втомлюється боротися за свободу». Про це тут

«Диктаторські маніпуляції»: обіцянки Путіна окупованим територіям. Чого насправді чекати?

Що сказав президент Росії Володимир Путін про війну і окуповані території під час своєї пресконференції? Чи справді Росія буде вкладати кошти у розвиток захоплених регіонів? Чому Путін знову заявив про те, що південь України був начебто проросійським і що на це відповідають історики?

Про все це – в матеріалі проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя». Текстова публікація тут

Далі коротко про те, що могли пропустити:

Після публікації Радіо Свобода прокуратура розслідує факт використання силами РФ полонених ЗСУ як «живого щита»

В Офісі генпрокурора з посиланням на Запорізьку обласну прокуратуру повідомили про відкриття кримінального провадження за фактом використання силами РФ українських військовополонених як «живого щита» на підставі публікації Радіо Свобода. Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Справу відкрили за статтею про «порушення законів та звичаїв війни».

«Підставою для внесення відомостей до ЄРДР став відеоматеріал, який був поширений в мережі інтернет журналістами Радіо Свобода. За попередніми даними, військовослужбовці РФ, нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права, під час здійснення бойових дій проти Сил оборони України на Запорізькому напрямку зухвало використовували українських військовополонених як «живий щит», – йдеться в повідомленні. Про це тут

Таємні операції спецпідрозділу «Артан» ГУР МОУ у тилу військ РФ: ексклюзивне інтерв'ю

Бахмут, Херсон, окуповані території та глибокий тил російської армії... Бійці Головного управління розвідки Міноборони України зі спецпідрозділу «Артан» виконують завдання, де «смерть – поруч». Проте говорять про них із посмішкою і називають «специфічними».

Зокрема без прикриття авіації «гурівці» повернули під контроль влади України «вишки Бойка» у Чорному морі, прямісінько із катера підбили російський винищувач, і попри безперервні атаки російських сил, ще й вирушили на порятунок свого колеги, який випав за борт.

Кого беруть в «Артан»? За які таємні операції української військової розвідки вони відповідають? І чи правда, що під час однієї з таких спецоперацій Кирило Буданов без зброї змусив здатися у полон групу військових РФ? Радіо Свобода записало ексклюзивне інтерв’ю Радіо Свобода із спецпризначенцем ГУР МОУ на позивний «Саба». Текстова публікація тут

Як ЗСУ воювати без допомоги Заходу?

Військова допомога Заходу Україні значно знизилася і дедалі більше питань щодо її майбутнього.

Які основні потреби української армії та наскільки Україна може сама себе забезпечити? Це з’ясовували журналісти проєкту Радіо Свобода «Донбас.Реалії». Текстова публікація тут

Путін попередив Фінляндію про «проблеми»

Президент Росії Володимир Путін попередив про «проблеми», які виникнуть у відносинах РФ з Фінляндією, і сказав, що наказав створити новий військовий округ у регіонах, які межують із цією країною. Що це за проблеми – він не уточнив.

Такі слова Путіна прозвучали на тлі зростання напруженості між двома сусідніми країнами внаслідок вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року і подальшого рішення Фінляндії приєднатися до НАТО.

Останніми тижнями Фінляндія повністю закрила свої кордони з Росією через потік мігрантів, переважно з Близького Сходу, які намагаються перетнути кордон і шукають притулку. Фінляндія заявила, що російська влада навмисно заохочує мігрантів їхати до Фінляндії, намагаючись дестабілізувати країну. Більше інформації тут

Дружина Юрія Бойка має в центрі Москви квартиру вартістю 190 мільйонів рублів – «Схеми»

Народний депутат Юрій Бойко, обраний у парламент від нині забороненої партії «ОПЗЖ», задекларував квартиру в Росії, оформлену на його дружину Віру Бойко. В публічній декларації не вказано, де саме у РФ розташована нерухомість подружжя українського політика.

Журналісти «Схем» (проєкт Радіо Свобода) встановили, що це квартира в елітному районі у самому центрі Москви у Зачатівському провулку загальною площею 220 квадратних метрів.

Офіційна кадастрова вартість цієї нерухомості становить 192 мільйони рублів (77 мільйонів гривень за курсом НБУ станом на дату публікації). Дивіться і читайте за лінком

«Чим швидше Україна буде в НАТО, тим швидше закінчимо війну»: директор Rasmussen Global Фабріс Потьє

Ексгенсекретар НАТО Андерс фон Расмуссен і його команда співпрацюють з Україною понад сім років, а відколи почалося повномасштабне російське вторгнення, консультують президента Володимира Зеленського та його уряд щодо безпекових гарантій, руху України в НАТО та посилення міжнародної підтримки в цьому напрямку.

Яке місце нині займає Україна в міжнародному порядку денному? Які «червоні лінії» не перетне Володимир Путін і що зупинить, а не затримає російську агресію? Про це й не тільки Радіо Свобода поговорило з директором компанії Rasmussen Global Фабрісом Потьє у Брюсселі. Текстова публікація тут

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Довга дорога додому. Україна виправляє трагічні помилки минулого

Рішення саміту Європейського союзу розпочати переговори з Україною та Молдовою щодо їхнього приєднання до ЄС є своєрідним «прологом» до справжньої історичної події – самого вступу України до ЄС. Коли цей вступ відбудеться, можна буде сказати, що він завершує низку важливих подій ХХ–ХХІ століть, які сумарно мають повернути Україну додому.

Першою з цих подій можна вважати проголошення незалежності Української Народної Республіки (УНР) із подальшим декларуванням обʼєднання українських історичних земель. Статтю на цю тему політичного оглядача Радіо Свобода Віталія Портникова читайте за лінком

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