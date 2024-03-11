Радіо Свобода Weekly: Байден наголосив, що Україна може зупинити Путіна

Інформацію про важливі події та вибрані ексклюзивні матеріали Радіо Свобода за тиждень, що минув, пропонуємо вашій увазі у цій добірці.

Байден: Україна може зупинити Путіна, якщо ми її підтримаємо

Президент США Джо Байден, виступаючи в Конгресі зі щорічним посланням про стан справ у країні, заявив, що «демократія зазнає нападу» в Сполучених Штатах і за кордоном, і закликав законодавців США схвалити військову допомогу Україні.

«За кордоном Путін вторгнувся в Україну і сіє хаос по всій Європі та за її межами. Якщо хтось у цій залі думає, що Путін зупиниться на Україні, запевняю вас, він цього не зробить. Але Україна може зупинити Путіна, якщо ми підтримаємо її, надамо зброю, необхідну їй для захисту. Це все, що просить Україна. Вони не просять американських солдатів. Насправді американських солдатів в Україні немає. І я сповнений рішучості, щоб так і залишалося. Але зараз допомогу Україні блокують ті, хто хоче, щоб ми пішли від свого лідерства у світі», – сказав Байден.

Він також розкритикував свого головного суперника, експрезидента Дональда Трампа, за «схиляння перед російським лідером». «Мій попередник, колишній президент-республіканець, каже Путіну: «Роби все, що хочеш». Колишній американський президент дійсно сказав це, схиляючись перед російським лідером. Це обурливо. Це небезпечно. Це неприйнятно», – заявив президент США. Про це тут

Папу Римського різко критикують за заяву, що Україна має «підняти білий прапор» у війні з Росією

Папу Римського Франциска розкритикували після того, як він заявив, що Україна повинна мати мужність «білого прапора» і домовитися про припинення війни з Росією, зазначає британське видання The Guardian. Деякі політики та коментатори в Європі досить різко критикують заяву понтифіка.

«Мій висновок: не можна капітулювати перед обличчям зла, треба боротися з ним і перемогти його, щоб зло підняло білий прапор і капітулювало», – наголошує президент Латвії Едгарс Рінкевич. Більше інформації за лінком.

Данілов: без справедливого суду над воєнними злочинцям не буде контактів з Кремлем

Російським воєнним злочинцям «ніхто і ніколи не вибачить смерть безвинних українських дітей», а без справедливого суду неможливі контакти з російською владою, зазначив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.

Він спростував прогнози експертів про припинення вогню та початок консультацій і переговорів з Росією, і вкотре нагадав, що переговори не почнуться без відновлення територіальної цілісності України.

«Зусилля міжнародних посередників, які представляють потужні і могутні країни, необхідно спрямувати не на переконання України (щодо переговорів – ред.), а на повернення Росії до дій у рамках міжнародного права, а крім цього, що зараз більш важливо, ліквідацію джерел поставок підсанкційних товарів військового призначення на територію тимчасово існуючої РФ», – наголосив Данілов. Про це тут

Давня мрія чи заслання? Що експерти говорять про призначення Залужного послом у Британії?

Чи дійсно посада посла у Великій Британії – щире бажання Валерія Залужного? Відповідь на це запитання може дати тільки особисто колишній головнокомандувач ЗСУ, в один голос кажуть експерти.

Він не має дипломатичного досвіду – хоча заочно закінчив магістерську програму з міжнародних відносин в Острозькій академії, а рівень його контактів із представниками політичної еліти Великої Британії – достеменно не відомий.

Про рішення Залужного піти у дипломатію, політичні наслідки такого призначення для Офісу президента, а також про те, як у самій Великій Британії поставились до такої новини Радіо Свобода поговорило із експертами:. Текстова публікація тут

Далі коротко про те, що могли пропустити:

210-ліття Тараса Шевченка: він той, без кого важко уявити Україну

210 років тому, 9 березня 1814 року, народився Тарас Шевченко – видатний український поет, художник і, не буде перебільшенням сказати, національний пророк, який значною мірою сформував українську ідентичність.

Про Великого Кобзаря проєкт Радіо Свобода «Історична Свобода» поспілкувався із шевченкознавцем Олександром Боронем. Читайте, дивіться і слухайте тут

Артилерія РФ проти гаубиць НАТО. Хто б’є далі?

Західні партнери поставили до України понад 400 одиниць самохідних артилерійських установок, підрахували журналісти проєкту Радіо Свобода «Крим.Реалії».

Чи достатньо цього озброєння для встановлення артилерійського паритету? Текстова публікація тут

Окопи від Волині до Донбасу. Україна готує глибокоешелоновану лінію оборони

Після окупації Авдіївки на Донеччині російські війська продовжили наступати на захід від міста, окупувавши села Степове, Сєверне, Ласточкине. У тому числі через те, що прямо за Авдіївкою просто не виявилося достатньо підготовленої лінії оборони для українських бійців.

Як зараз будують фортифікаційні споруди на кордонах з Росією та Білоруссю? На якому етапі там зараз роботи і чому не все йде гладко під час створення захисних укріплень для ЗСУ? Це з’ясовували журналісти проєкту Радіо Свобода «Донбас.Реалії». Текстова публікація тут

Що змінив рекрутинг? Робота в тилу, обхід ТЦК та краща мотивація: розбираємо з експертами

Територіальні центри комплектування України вже не відчувають на собі такого тиску з боку охочих мобілізуватись до лав Сил оборони, як це було на початку 2022 року. Але успішне ведення війни, що затягнулася на роки, потребує не тільки технологій, але і людей. Тим часом законопроєкт про мобілізацію і досі розглядають у профільному комітеті Верховної Ради.

Війна триває, і ситуація на полі бою показує – Збройним силам України терміново необхідне поповнення. Бо нестача людей на полі бою позначається на лінії фронту. Про це кажуть самі військові. Частково кадровий голод у ЗСУ втамовує рекрутинг. Але чи може він повністю замінити мобілізацію? Та що має принципово змінитись у підході держави до навчання новобранців?

Про головні проблеми мобілізації проєкт Радіо Свобода «Свобода.Live» поговорив з експертами в галузі. Текстова публікація тут

Оксана Марченко відкрила у Росії кіностудію, директором став колишній продюсер шоу «Україна має талант»

Дружина Віктора Медведчука Оксана Марченко стала власницею компанії в Росії, що займається виробництвом кінофільмів, її очолив лінійний продюсер талант-шоу «Україна має талант». Про це повідомляють журналісти проєкту Радіо Свобода «Схеми».

Відповідно до даних із реєстру юридичних осіб Російської Федерації, восени 2023 року було зареєстровано компанію «Вервица Фильм», профіль діяльності – виробництво кінофільмів, відеофільмів і телевізійних програм, а в лютому 2024 року компанія зареєструвала домен vervica-film.ru.

Засновниками компанії є російське АО «Ренессанс» (99,99%) та громадянин РФ Басманов Олексій Сергійович (0,01%). Віктор Медведчук вказував у своїй декларації, що бенефіціарною власницею АО «Ренессанс» є його дружина Оксана Марченко. Ця ж компанія досі фігурує серед засновників інших структур подружжя у Росії. Більше інформації тут

Артем Ситник про корупцію, ЗСУ, ОП, декларації військкомів та перезавантаження НАЗК. Ексклюзив

27 лютого 2024 року Кабінет міністрів України призначив нового голову НАЗК Віктора Павлущика.

Чи буде повне перезавантаження НАЗК, чи зросла корупція в ЗСУ після повномасштабного вторгнення Росії в Україну та чи присутня корупція у найвищих кабінетах влади, зокрема в Офісі президента? Про це Радіо Свобода ексклюзивно запитало у заступника голови НАЗК Артема Ситника. Текстова публікація тут

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