Влада дала команду силовикам на помсту? «Злив» приватних фото Шабуніна

У мережу «злили» приватні фотографії голови правління «Центру протидії корупції» Віталія Шабуніна. Він сам звинуватив ДБР та Офіс генпрокурора у розповсюдженні його фотографій з телефона, який раніше забрали під час обшуку.

Шабунін вважає це реакцією на публікацію сайту з переліком силовиків, нібито дотичних до тиску на НАБУ і САП.

У ДБР заявили, що перевірять працівників, дотичних до приватної інформації.

А в Офісі генпрокурора заявили, що органи прокуратури не мають жодного стосунку до поширення фотоматеріалів громадського активіста.

Чи варто оголошувати недовіру генпрокурору та вимагати його відставки?

Тим часом «Центр протидії корупції» вимагає відставки генерального прокурора Руслан Кравченка.

Про те, що підстав для звільнення генпрокурора недостатньо, в етері Радіо Свобода (програма «Свобода Live») заявив народний депутат від «Слуги народу», член комітету з питань правової політики Ігор Фріс. За його словами, недовіру генеральному прокурору треба висловлювати виключно в спосіб, визначений законом. Він пояснює, що якщо буде доведений тиск Офісу генпрокурора на громадських активістів, то це може бути підставою для притягнення до відповідальності: «Натомість на сьогодні такого немає. Це тільки з вуст наших колег ми чуємо таку інформацію», – додав депутат.

Водночас виконавча директорка ЦПК Дар’я Каленюк наголосила, що вимога відставки була озвучена не сьогодні після публікації приватних фото з телефону Віталія Шабуніна. За її словами, вимога триває «ще з літа», відколи генпрокурор, за її оцінкою, «став інструментом для знесення НАБУ і САП».

То хто і з якою метою розповсюдив фотографії Шабуніна?

Це тиск на громадських активістів?

Чи політична розправа?

І до чого тут літні протести проти тиску на НАБУ і САП Верховна Рада 31 липня ухвалила за основу і в цілому законопроєкт президента Володимира Зеленського про «посилення повноважень Національного антикорупційного бюро України і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури». Зеленський вже підписав цей документ. Депутати 22 липня підтримала законопроєкт № 12414, що, як повідомлялось, обмежує незалежність НАБУ та САП. Після цього голова НАБУ Семен Кривонос закликав президента України ветувати законопроєкт, але Зеленський його підписав того ж дня.Ці законодавчі зміни викликали протести в Україні, а також стурбованість з боку західних партнерів. Згодом президент Зеленський вніс до Ради новий законопроєкт про «посилення повноважень Національного антикорупційного бюро України і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури».Національне антикорупційне бюро позитивно оцінило законопроєкт №13533, поданий президентом. За оцінкою антикорупційних органів, він відновлює усі процесуальні повноваження й гарантії незалежності НАБУ і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.?

