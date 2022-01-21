Головне на ранок: санкції США, спалах COVID-19, Байден обіцяє жорстку реакцію на вторгнення Росії

США запровадили санкції проти чотирьох українців, серед яких – соратник Медведчука, в Україні почався спалах СOVID-19, епіцентр – у західних областях, кажуть у МОЗ, Байден обіцяє жорстку реакцію на вторгнення Росії. Про ці та інші новини – в огляді Радіо Свобода.

США запровадили санкції проти чотирьох українців, серед яких – соратник Медведчука (доповнено)

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США запровадило санкції проти чотирьох осіб, громадян України, за «участь у контрольованій російським урядом діяльності щодо впливу з метою дестабілізації України», повідомила у четвер пресслужба американського відомства.

Згідно з повідомленням, під санкції потрапили депутати від «Опозиційної платформи – За життя» Тарас Козак (соратник проросійського політика і кума президента Росії Віктора Медведчука – ред.) та Олег Волошин, а також ексдепутати від «Партії регіонів» Володимир Олійник та Володимир Сівкович.

«Особи, включені до списку сьогодні, діють за вказівкою Федеральної служби безпеки Росії (ФСБ), розвідувальної служби, що перебуває під санкціями Сполучених Штатів, та підтримують спрямовані Росією операції з впливу проти Сполучених Штатів та їхніх союзників й партнерів. Ці чотири людини відіграли різні ролі у глобальній кампанії впливу Росії щодо дестабілізації у суверенних країнах на підтримку політичних цілей Кремля. Сполучені Штати продовжуватимуть здійснювати кроки з допомогою таких дій і у партнерстві з українським урядом для виявлення, викриття та підриву дестабілізаційних зусиль Росії», – йдеться в повідомленні Мінфіну США.

У відомстві назвали рішення продовженням дій проти «розповсюджувачів російської дезінформації», які були вжиті США, зокрема, у квітні 2021 року.

Згідно з повідомленням, санкції передбачають блокування фінансової діяльності зазначених осіб у США, вся власність та інтереси у власності блокуються, як і блокуються будь-які організації, які прямо чи опосередковано належать одному або декільком заблокованим особам на 50 і більше відсотків.

Партія «Опозиційна платформа – за життя» заявила, що вважає санкції, запроваджені США проти депутатів цієї політсили Тараса Козака та Олега Волошина, результатом особистих домовленостей президента Володимира Зеленського з державним секретарем США Ентоні Блінкена та американськими сенаторами.

Байден: реакція на російське вторгнення в Україну буде жорсткою

Президент США Джо Байден заявив 20 січня, що будь-який перетин російськими військовими підрозділами кордонів України розглядатиметься як вторгнення, на яке буде дана рішуча «економічна» відповідь.

«Я абсолютно чітко сказав президенту Путіну під час розмови. У нього щодо цього немає нерозуміння. Якщо будь-який, повторюю, будь-який російський військовий підрозділ перетне кордон України – це буде вторгнення, на яке буде дана жорстка і скоординована економічна відповідь, яку я детально обговорив із нашими союзниками і представив цілком ясно президенту Путіну», – наголосив Джо Байден. Росія заплатить високу ціну у разі вторгнення, додав він.

Ця заява американського президента пролунала не наступний день після його пресконференції, на якій він припустив, що якщо вторгнення буде «незначним», то реакцію західних союзників на нього передбачити важко, натомість велике вторгнення перетвориться на катастрофу для Росії.

Заяви викликали подив і критику в Києві та столицях Євросоюзу. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба нагадав, що не буває «напіввторгнення». Вже 19 січня ввечері речниця Білого дому Джен Псакі змушена була розтлумачити, що мав на увазі президент Байден.

20 січня Джо Байден нагадав, що Росія вдавалася до різної тактики, включно з використанням напіввоєнних формувань, військовослужбовців, переодягнених у цивільний одяг, «зелених чоловічків», кібератак. «Ми також маємо бути готові до відповіді на такі дії», – сказав Джо Байден.

Раніше цього тижня в Білому домі заявили, що Росія в будь-який момент може почати наступ на Україну. Водночас США сподіваються, що президент Росії Володимир Путін обере дипломатію, а не подальше протистояння.

З осені минулого року у ЗМІ почали з’являтися повідомлення з посиланням на дані розвідки про концентрацію російських військ на кордоні з Україною. США й інші країни Заходу припустили, що Москва готує військове вторгнення. Кремль ці заяви відкинув і зажадав від США і НАТО гарантій безпеки, зокрема, не розширювати Альянс на схід.

МОЗ: в Україні почався спалах СOVID-19, епіцентр – у західних областях

В Україні почався спалах СOVID-19, повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, додавши, що епіцентром спалаху є західні регіони.

«В Україні за вчора вже зафіксовано 18 479 нових підтверджених випадків COVID-19. Це свідчить про те, що в країні розпочався спалах. Найбільш складна епідемічна ситуація – в Івано-Франківській області. Негативна динаміка вже спостерігається у Чернівецькій, Львівській і Тернопільській областях», – сказав Ляшко на брифінгу 20 січня.

За словами міністра, МОЗ надіслало подання щодо запровадження в Івано-Франківській області «червоного» рівня епіднебезпеки.

Віктор Ляшко додав, що найбільш заразний штам «омікрон» зафіксований у 10 регіонах України: Івано-Франківській, Херсонській, Дніпропетровській, Житомирській, Київській, Одеській, Полтавській, Тернопільській, Львівській областях і Києві.

За його словами, ще не можна сказати про домінування в Україні цього штаму, але його поширення свідчить необхідність підготовки до значної кількості випадків COVID-19.

За даними МОЗ, в Україні за добу 19 січня виявили 18 479 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, захворіли 2044 дитини і 492 медпрацівники. Ще 18 січня нових хворих було майже на 6 тисяч менше – 12 815.

«Гроші сп***жені». «Схеми» опублікували аудіозапис про зрив запуску стратегічного об’єкту «Енергоатому» у Чорнобилі

Журналісти «Схем» (проєкт Радіо Свобода та UA:Перший) отримали у своє розпорядження аудіозапис наради у кабінеті високопосадовця державного «Енергоатому», учасники якої обговорюють, як приховати факти зникнення частини коштів на будівництво Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива у Чорнобилі.

Це стратегічно важливий для посилення незалежності від Росії об’єкт, терміни запуску якого вкотре зірвали наприкінці 2021 року.

«Ви ж розумієте, що гроші пішли, продані, сп…жені і так далі. Треба знаходити інші джерела фінансування і причому їх треба якось узаконити. Як? Ми ще не зовсім розуміємо» – каже голос, схожий на голос Миколи Божка, керівника «Атомпроектінжинірингу», відокремленого підрозділу «Енергоатому», який виступає замовником будівництва від держави.

У розслідуванні «Схем» йдеться , що менеджмент «Енергоатому», призначений за президентства Володимира Зеленського, у грудні позаминулого року публічно заявляв про «майже 100% готовність об’єкту», але в той же час для завершення будівництва уклав непублічний договір на 422 мільйони гривень із новим приватним підрядником фірмою «КБР» , якого залучили без проведення тендеру.

Керівництво державної компанії не надало на запит журналістів ані сам договір, ані кошторис передбачених ним витрат. Натомість, «Схеми» виявили, що протягом 2021 року «Енергоатом» непублічно перерахував цій приватній компанії вже понад 1 мільярд гривень на завершення будівництва сховища, яке досі не ввели в експлуатацію.

Справи Майдану: повідомлено про підозру столичному експрокурору

В Офісі генерального прокурора оголосили, що 20 січня повідомили про підозру у «справі Майдану» колишньому прокурору районної прокуратури Києва.

Згідно з повідомленням, колишньому прокурору районної прокуратури Києва за фактом подій 18 лютого 2014 року незаконно затриманого учасника мирних акцій протесту на майдані Незалежності інкриміновано «закінчений замах на завідомо незаконне тримання під вартою та незаконне перешкоджання проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій».

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває та здійснюється слідчими ДБР. Вживаються заходи до встановлення інших учасників цих злочинів, повідомили в ОГП.

У відомстві нагадали, що днями, 17 січня, підозри у справі отримали суддя одного з райсудів Києва, колишній старший прокурор відділу прокуратури Києва (нині адвокат) та слідчий райуправління ГУ МВС України у Києві.

За офіційними даними, під час Революції гідності постраждали 2,5 тисячі людей, 104 із них загинули – більшість у лютому 2014 року. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати Небесною сотнею. За даними Міністерства внутрішніх справ, від 18 лютого по 2 березня 2014 року під час виконання службових обов’язків у центрі Києва загинули також 17 силовиків.