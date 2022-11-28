Радіо Свобода Weekly: СБУ повідомила, що знайшла в будівлях УПЦ (МП) у кількох регіонах

Інформацію про важливі події та вибрані ексклюзивні матеріали Радіо Свобода за тиждень, що минув, пропонуємо вашій увазі у цій добірці.

Обшуки СБУ в будівлях УПЦ (МП)

Радянські паспорти, проросійська література й готівка: СБУ про знахідки з приміщень УПЦ (МП)

Служба безпеки України прокоментувала наслідки обшуків у приміщеннях Української православної церкви (Московського патріархату).

За повідомленням СБУ від 23 листопада, обшуки відбулися в понад 350 церковних спорудах на територіях Києво-Печерської лаври у Києві, Корецького Свято-Троїцького монастиря та у приміщеннях Сарненсько-Поліської єпархії УПЦ (МП) на Рівненщині. Крім того, правоохоронці перевірили 850 осіб. Більще про це за лінком. Згодом, 27 листопада, надійшло повідомлення і про обшуки в Івано-Франківській єпархії.

Чому УПЦ (МП) звинувачують у роботі на Росію: найгучніші інциденти

Чому в Української православної церкви (Московського патріархату) склалась репутація проросійської організації? Проєкт Радіо Свобода «Донбас.Реалії» згадує конкретні випадки, коли представники цієї церкви виправдовували дії РФ, або ж коли їх звинувачували у прямому сприянні агресії Росії.

Представники церкви публічно заперечують свої зв'язки із Росією після масштабного вторгнення 24 лютого 2022 року. Проте, мали багато неприхованих контактів з нею з часу початку війни у 2014-му. Детальніше тут

«Священники – такі ж громадяни, як і всі. Недоторканних немає»: Филипович про обшуки у Києво-Печерській лаврі

СБУ разом із поліцією та Нацгвардією 22 листопада провели обшуки у Києво-Печерській лаврі. Це у Службі безпеки назвали контррозвідувальними заходами, метою яких, зокрема, є «недопущення використання лаври як осередку «русского мира». Радіо Свобода попросило прокоментувати ситуацію завідувачку Відділу філософії та історії релігії Інституту філософії імені Григорія Сковороди НАНУ, професорку Національного університету «Києво-Могилянська Академія» Людмилу Филипович. Текст інтерв’ю тут

Генсекретар НАТО: Путін намагається використовувати зиму як зброю

НАТО має посилити підтримку України, щоб не дати президенту РФ Володимиру Путіну жодних шансів поставити її на коліна протягом зими, заявив генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберґ.

За його словами, наразі Путін реагує на поразки з «більшою жорстокістю». З початком зими РФ почала бомбардувати енергосистему України, щоб «поставити країну на коліна».

«Путін намагається використовувати зиму як зброю. Але він не досягне цього успіху», – наголошує Столтенберґ. Більше про це тут

Втрати в Україні: чи може Росія відновити армію під час війни?

Декілька перемог української армії на полі бою стали неприємним ударом для російської армії, але все ж таки не зламали її повністю.

Скільки сил залишилося у Росії, щоб продовжувати війну? Чи може російська оборонка забезпечити армію технікою? Що передали Кремлю Білорусь та Іран? І як західні союзники допомагають Україні реагувати на військові постачання із цих країн? Текстова публікація тут

Визнання Голодомору 1932–1933 років геноцидом

Президент України Володимир Зеленський 24 листопада привітав рішення парламентів Ірландії, Молдови та Румунії щодо визнання Голодомору 1932–1933 років в Україні геноцидом українського народу.

«Ваше визнання Голодомору геноцидом 🇺🇦 народу та злочином проти людяності сьогодні важливе як ніколи. Разом відновлюємо історичну справедливість і виборюємо вільне майбутнє Європи!» – наголосив глава Української держави.

Ічкерія визнала Голодомор геноцидом українського народу

Чеченська Республіка Ічкерія (ЧРІ) визнала Голодомор 1932–1933 років в Україні актом геноциду українського народу, йдеться в постанові, оприлюдненій Президією уряду ЧРІ, яка є частково визнаною державою.

«Сьогодні, коли Росія знову чинить агресію щодо України, дуже важливо називати історичні події своїми іменами… Президія уряду ЧР – Ічкерія ухвалює: визнати Голодомор 1932–1933 років в Україні актом геноциду українського народу», – йдеться в документі. Детальніше про це тут

«Довести злочини росіян буде легше, ніж злочини сербів» – дослідник геноциду боснійців

Дослідник геноциду боснійців Хікмет Карчіч каже, що його не дивують дії російських солдатів в Україні, адже Росія вже вчиняла геноцид проти українського народу. «Вже є історичний факт і докази того, що геноцид в Україні був скоєний раніше... Тож сьогодні можна говорити про те, що російська агресія та воєнні злочини є продовженням державної політики, яка сягає давнини», – зазначає Карчіч, згадуючи про Голодомор-геноцид 1932–1933 років.

В інтерв'ю Радіо Свобода він розповів про особливості доведення воєнних злочинів у судах, та чи повторить російський президент Володимир Путін долю Слободана Мілошевича. Текст розмови тут

Далі коротко про те, що могли пропустити:

«Тепер офіційно». Хто очолив окупаційні «органи влади»? Росія відкрила реєстри на загарбаних територіях

Наприкінці вересня президент Росії Володимир Путін підписав укази про «приєднання» до РФ частково окупованих регіонів Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей. Вже на початку жовтня Федеральна податкова служба Росії повідомила, що відкриває на окупованих територіях свої податкові управління. Попри визнання світовою спільнотою таких кроків прямим порушенням міжнародного права та Статуту ООН.

Проєкт Радіо Свобода «Схеми» дослідив дані оновленого російського реєстру, щоб розповісти, хто ці чиновники, прокурори та податківці, які очолили окупаційні органи під російським прапором. Більшість з них поки що не під санкціями України та Заходу. Читайте і дивіться тут

Чи потрібна Херсону «дерусифікація»?

Чи працює досі у Херсоні російське мовлення та чи починає з'являтися українське? Як херсонці ставилися до російської пропаганди під час окупації? Що означає «дерусифікація регіону» та чи потрібна вона Херсону? Це з’ясовував проєкт Радіо Свобода «Новини Приазов’я». Текстова публікація тут

«У росіян більше снарядів». Артилеристи 59-ї бригади ЗСУ про наступ на півдні, недостатнє озброєння та перемогу

59-а бригада ЗСУ з 24 лютого боронить південь України. Артилерійські бої точаться в Миколаївській та Херсонській областях. Чим воюють артилеристи? Як змінилась українська армія і чи допомагає досвід участі в ООС і АТО? Читайте і дивіться про це за лінком

Залізна Валя. «Полон загартовує. Всі хто повернуться, це будуть зовсім інші люди»

Майже пів року Валентина Струтинська провела в російському полоні. До останнього не вірила, що їде додому. Заплакала, коли побачила напис «Слава Україні! Героям Слава!». Валентина була у списку 215 полонених, яких повернули додому в результаті обміну.

Жінка служить у 36-й окремій бригаді морської піхоти ЗСУ. Через кілька тижнів після нашої розмови з Валентиною, 29 жовтня з полону повернулися ще 52 українців, серед них її чоловік – Євген Струтинський, теж військовий. Текстова версія тут

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Нині як капелан разом з однодумцями в рамках «Капеланського батальйону Маріуполь» працює на лінії фронту: надає допомогу українським військовим та жителям прифронтових та деокупованих територій України.

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