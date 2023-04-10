Радіо Свобода Weekly: Глава УПЦ (МП) Онуфрій заявив, що «полишив» громадянство РФ

Інформацію про важливі події та вибрані ексклюзивні матеріали Радіо Свобода за тиждень, що минув, пропонуємо вашій увазі у цій добірці.

Предстоятель УПЦ (МП) Онуфрій заявив, що «полишив російське громадянство»

Предстоятель УПЦ (Московського патріархату) митрополит Онуфрій заявив, що «полишив російське громадянство» і не має російського паспорта. Про це йдеться в його заяві на сайті УПЦ (МП) 8 квітня. «Хотів би відразу заявити, що я не рахую себе громадянином Росії», – заявив він.

Перед цим видання «Українська правда» у своєму розслідуванні заявило, що митрополит Онуфрій (Орест Березовський) і ще понад 20 священнослужителів УПЦ (МП) мають російське громадянство. Згідно з витягом з системи «Роспаспорт», пише видання, 20 березня 2002 року Онуфрій отримав у Москві російський паспорт, а через рік – закордонний паспорт громадянина Росії, вже не перший.

В УПЦ (МП) заперечили наявність російського громадянства в Онуфрія та інших церковників. Більше про це тут

У ВР пропонують розірвати договір оренди споруд Лаври у Почаєві за аналогією з Києво-Печерською

Група народних депутатів з різних фракцій і груп зареєструвала проєкт постанови про звернення Верховної Ради до Кабінету міністрів щодо розірвання з Українською православною церквою (Московського патріархату) договору оренди комплексів споруд Почаївської Успенської лаври. Про це в ефірі Радіо Свобода заявила одна із ініціаторок постанови Юлія Клименко.

«Мова зараз не йде про те, щоб передати Почаївську лавру комусь. Мова йде про розірвання договору і повернення культурної та історичної перлини до державної власності. Кабінет міністрів, можливо, думає, що це треба робити по черзі, але ми вважаємо, що можна це робити і паралельно. Тобто розірвати договір і один, і інший (як у випадку з Києво-Печерською лаврою– ред.). Ці обидві Лаври є серйозними культурними пам’ятками і вони належать українському народу, та повинні бути повернуті українському народу до державної власності. А далі вже держава вирішуватиме, що з ними робити», – зазначила Клименко.

Вона також зазначила, що у парламенті тривають «дискусії і дебати» про повну заборону УПЦ (МП) в Україні. Більше про це тут

«Є зволікання із постачанням озброєння, а для нас головне – люди». Данілов про ситуацію на фронті

Де літаки? Де танки? Чому «провисає» постачання Заходом необхідної для контрнаступу техніки та снарядів для ЗСУ? Як довго за таких умов українські сили можуть утримувати Бахмут? Яке значення для стратегічної і оборонної підтримки має Польща? Як держава виселятиме УПЦ (МП) з Києво-Печерської лаври?

Про це і не тільки Радіо Свобода розповів в ефірі програми «Свобода LIVE» секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов. Текст інтерв’ю тут

«Z», «V», нашивки «Вагнера» та «серп і молот»: як Європа наближається до декомунізації

У Чехії судитимуть учасника антиурядової акції, який кілька тижнів тому вийшов на головну площу Праги з рюкзаком із нашивками угруповання «Вагнер» та літерою «Z».

Обидва символи мають прямий стосунок до військових формувань, які зараз ведуть війну проти України, а тому звинувачення серед іншого інкримінує затриманому «схвалення геноциду».

Чеське правосуддя ще має довести, чи це справді так. Більше про це за лінком

Інтерв'ю з «вагнерівцями»: російські зеки із жахом згадують бої під Бахмутом

Проєкт Радіо Свобода «Донбас Реалії» записав інтерв'ю з п'ятьма колишніми в'язнями з Росії, які потрапили в полон ЗСУ. Двоє були завербовані групою «Вагнер», троє – Міноборони РФ. Більшість воювали у районі Бахмуту, один – на Куп'янському напрямку.

Розпитали їх про так звану службу, деталі штурмових дій і ставлення до війни. Тут важливо пам'ятати, що, зокрема, у групі «Вагнер» навіть відкрито пишаються своєю жорстокістю. І зрозуміло, що, перебуваючи у полоні, ці люди можуть щось недоговорювати чи прикрашати, однак, це важливі свідчення російської агресії проти України. Текстова публікація тут

Далі коротко про те, що могли пропустити:

«Хотіли би бачити Україну, яка здатна відкинути солдатів Путіна». Ексклюзив із генсекретарем НАТО

Які шанси в України на успіх весняного контрнаступу? Наскільки виснажені російські війська? Чи може війна перейти у фазу замороженої, які це несе загрози і чому важливо для союзників НАТО підтримувати Україну?

Про виклики для Північноатлантичного альянсу й поточну ситуацію на полі бою Радіо Свобода ексклюзивно поспілкувалося в Брюсселі з генеральним секретарем НАТО. Єнс Столтенберґ вкотре запевнив, що Північноатлантичний альянс підтримуватиме право України на самооборону «стільки, скільки знадобиться». Текстова публікація тут

«Танки, які пам'ятають Брежнєва». Чим РФ воює проти України?

Якою зброєю Росія воює проти України? Які потужності має російський військово-промисловий комплекс (ВПК) і чи може збільшити виробництво танків та ракет? Які країни можуть постачати зброю до Росії? І чим буде протидіяти Україна, щоб виграти війну?

Про це проєкт Радіо Свобода «Новини Приазовʼя» розпитали аналітика військового видання Defence Express Івана Киричевського. Текстова публікація тут

Ексофіцер «ГРУ» перейшов на бік України і бере участь у створенні «Сибірського батальйону»

Уродженець Якутська Владислав Аммосов понад 15 років будував кар’єру в російських збройних силах та спецслужбах, а нині приїхав захищати на фронті Україну.

Заявляє, на фінальному етапі перебуває створення добровольчого військового підрозділу «Сибірський батальйон» (розглядається також назва «Неросійський батальйон», в оригіналі «нерусский») – із представників різноманітних етносів, які живуть на території РФ та незгодні із нинішньою політикою Москви.

За словами Аммосова, він «готовий хоч зараз у диверсійно-розвідувальній групі йти на територію Росії і там знищувати ворогів». Так він називає тих, хто «підтримує путінську владу». Більше про це тут

«Приліт менше ніж за хвилину». Чому Росія так обстрілює Очаків?

Очаків наразі найнебезпечніше місце на Миколаївщині через регулярні артилерійські обстріли. Агресор систематично б'є по місту з окупованої Кінбурнської коси, розташованої за 10 кілометрів, кажуть українські військові.

Як живе Очаків і чим місто допекло особисто Володимиру Путіну? Текстова публікація тут

«Агенти Москви або корисні ідіоти». Рефат Чубаров про тих, хто на Заході пропонує компроміс щодо Криму

«Війна має завершитися відновленням територіальної цілісності України, включаючи всі сьогодні окуповані території», – наголосив в ефірі Радіо Свобода голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

«Україна не піде ні на які компроміси з агресором» – цитує він слова президента Володимира Зеленського, коментуючи заяви деяких політиків на Заході щодо можливого компромісу з Росією стосовно Криму. Текст інтерв’ю тут

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