Радіо Свобода Weekly: Зеленський заявив, що Україна готова до контрнаступу

Інформацію про важливі події та вибрані ексклюзивні матеріали Радіо Свобода за тиждень, що минув, пропонуємо вашій увазі у цій добірці.

Україна готова до контрнаступу – президент

Україна готова до контрнаступу, щоб звільнити територію від російських військових, зазначив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю The Wall Street Journal.

За словами глави держави, українська армія отримала «не все озброєння, на яке сподівалася, але чекати більше не можна». Зеленський попередив, що «операція може зайняти тривалий час і дорого обійтися».

«Ми твердо віримо, що нам це вдасться. Я не знаю, скільки це займе часу. Це може піти різними шляхами, абсолютно різними. Але ми збираємося це зробити, і ми готові», – заявив президент. Про це тут

В окупованому Криму по телебаченню показали ролик про контрнаступ України

В ефірі кількох кабельних телеканалів в окупованому Росією Криму 4 червня показали ролик Міноборони України про те, що Україна розпочне контрнаступ без повідомлення про це.

Держприкордонслужба України у телеграмі написала: «Кібербавовна у Криму. Декілька кабельних операторів у Криму відключають сигнал через те, що добрі люди хакнули ТБ-трансляції».

Раніше Міноборони України опублікувало ролик, в якому від імені українських військових є прохання дотримуватись інформаційної тиші. Про це тут

Данілов про події у Бєлгородській області РФ: «це тільки початок»

Секретар Ради національної оборони України Олексій Данілов, коментуючи події у Бєлгородській області РФ, заявив, що «це тільки початок».

«Це ж не перший випадок, коли росіяни зі зброєю в руках ідуть захищати свою країну. Звикаємо до цього. Я неодноразово наголошував – мають право… Я впевнений, що це тільки початок – далі буде. Це буде не тільки Бєлгород. Ви ж бачите, що там відбувається – то дрони самі по собі по Москві починають запускати, то ще щось. Дивна країна», – сказав він в ефірі Радіо Свобода.

Секретар РНБО наголосив, що процес фрагментації Росії почався 24 лютого, «коли ці божевільні вирішили напасти на нашу країну». Текст інтерв’ю за лінком

Армія України може перемогти армію РФ вже цього літа – ветеран США, ексрадник головнокомандувача ЗСУ

Ден Райс – ветеран збройних сил США, колишній радник головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного, а зараз ректор Американського університету в Києві. Він прогнозує, що якщо Україна отримає не лише кращу підготовку, але і смертоноснішу військову техніку, її збройні сили будуть прямувати до «стратегічного успіху на полі бою» під час великого українського контрнаступу.

В інтерв’ю Радіо Свобода Райс також зазначив, що чим швидше Україна переможе Росію, тим менше шансів на так звану теорію «чорного лебедя». За його словами, «Керченський міст потрібно повністю знищити. Це може статися кількома різними способами». Текст інтерв’ю тут

«Чорний день» для авіації РФ: як змінилося життя на кордоні з Брянською областю

Понівечений артилерійськими снарядами та авіаційними бомбами міст через річку Снов веде у село Тимоновичі Чернігівської області. За два кілометри звідси Брянська область Російської Федерації. Саме там понад два тижні тому розбились, за неофіційними даними, два російські літаки і два вертольоти – які, швидше за все, мали атакувати Чернігівщину.

Як на кордоні з РФ зараз виживають місцеві жителі? Та що змінилося після «чорного дня» для російської авіації? Про це у репортажі журналістів телепроєкту Радіо Свобода «Донбас Реалії». Читайте і дивіться тут

Наступ ЗСУ: як танки вибили російських піхотинців з позицій під Бахмутом?

Інтенсивність російських штурмів у районі Бахмуту знизилася, але бої продовжуються. Як поводиться зараз російська армія, де ЗСУ проводять штурми та як українські танки б'ють по російських позиціях?

Журналісти Радіо Свобода побували на Бахмутському напрямку, де у військовослужбовців 30-ї бригади ціла рота на російських трофейних танках Т-80. Про це у випуску телепроєкту «Донбас Реалії».

Далі коротко про те, що могли пропустити:

Пов’язані з війною заборони у РФ, зокрема на синьо-жовті кольори, породили у чиновників РФ параною – британська розвідка

Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки звернуло увагу, що жорстке російське законодавство воєнного часу, яке, до прикладу, забороняє публічну демонстрацію національних кольорів України (синього і жовтого), призвело до невпевненості і параноїдальних настроїв серед чиновників РФ.

У своєму огляді британська сторона вказує, що у РФ вважають, що це може свідчити про приховану підтримку України, а відтак під арешти потрапляють люди, які чи то вдягли одяг з відповідними кольорами, чи тримали в руках прапор Повітряно-космічних сил РФ, який виконаний у синьо-жовтих кольорах. Більше про це тут

«Все, що відбувається зараз – це підготовка до реально наступальних дій» – Сергій Рахманін

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Захід повинен надати Україні «відчутні та надійні гарантії безпеки». За його словами, це питання буде предметом колективних обговорень впродовж найближчих тижнів. Макрон наголошує, що Україна сьогодні захищає Європу і настільки добре озброєна, що Захід зацікавлений у тому, щоб вона мала надійні гарантії безпеки на багатосторонній основі.

Сергій Рахманін, народний депутат України, член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки в етері Радіо Свобода зауважив: все, що відбувається зараз – це підготовка до реально наступальних дій ЗСУ. А серед росіян, тим часом, зазначає він, накопичується критична маса сумнівів у тому, що Росія здатна перемогти у нинішній війні проти України. Текстова публікація тут

«Ніби людина загинула, але потім ми її звільняємо з полону»: Олег Котенко про пошук зниклих безвісти військових

Україна розшукує майже 7 тисяч військовослужбовців, які зникли під час бойових дій у ході російсько-української війни. Такими є дані Офісу уповноваженого з питань зниклих безвісти за особливих обставин на момент запуску Єдиного реєстру, який запрацював із травня 2023 року.

Щодня ця цифра змінюється: одних вдається знайти, інші зникають. Приблизно 60% військових знаходять живими у полоні. Близько 40% – це загиблі, тіла яких також шукають і повертають.

Радіо Свобода поговорило із Олегом Котенком, уповноваженим з питань осіб, зниклих безвісті за особливих обставин: куди звертатися рідним; яким чином розшукують зниклих військових; де їх шукають; як не втратити надію тим, хто стикнувся із такою трагедією. Про це тут

«Небо – решето, з якого може прилетіти смерть». Як живе прифронтовий Нікополь

Нікополь – місто на правому березі Дніпра, всього за 5 кілометрів від окупованих РФ територій і всього за 11 від також окупованої Запорізької атомної електростанції в місті Енергодарі.

У Нікополі не було російських військ, і зараз окупація місту не загрожує. Але через безпосередню близькість до лінії фронту місто майже щодня зазнає обстрілів противника. Текстова публікація тут

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Про це йшлося у відеовипуску проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя». Текстова публікація тут

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