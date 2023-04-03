Радіо Свобода Weekly: У Хмельницькому хочуть позбавити УПЦ (МП) права на землю після побиття військового

Інформацію про важливі події та вибрані ексклюзивні матеріали Радіо Свобода за тиждень, що минув, пропонуємо вашій увазі у цій добірці.

«Ми не московити»: влада Хмельниччини прокоментувала сутички у храмі УПЦ (МП)

За словами мера Хмельницького Олександра Симчишина, у місті хочуть заборонити УПЦ (Московського патріархату) користуватися земельними ділянками після того, як у церкві побили військового.

«Той антиукраїнський шабаш, який відбувається останніми днями в столиці і побиття військового у Хмельницькому мають стати залізобетонним аргументом для Верховної Ради, аби проголосувати законопроєкт про заборону: раз і назавжди заборонити це фсбешне кубло», – зазначив мер.

Симчишин наголосив, що на позачерговій сесії Хмельницька міськрада припинить користування усіма земельними ділянками УПЦ (МП) на території громади, і таке ж рішення ініціюватимуть в обласній та районній радах. Більше про це за лінком

Суд обрав запобіжний захід митрополиту УПЦ (МП) Павлу

Суд призначив ексочільнику Києво-Печерської лаври митрополиту УПЦ (МП) Павлу (Лебідю) запобіжний захід – домашній арешт на 60 діб з використанням електронного браслета. Подробиці тут

У СБУ повідомили про підозру митрополитові за двома статтями Кримінального кодексу:

порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань

виправдовування, заперечення збройної агресії Росії проти України, глорифікація її учасників.

Більше інформації за лінком

Завершення монополії УПЦ (МП) у Києво-Печерській лаврі: що це означає для історії і релігії

Яке значення мають нинішні події в Києво-Печерській лаврі і довкола Лаври в історичній перспективі? І чи можна констатувати, що ера проросійського впливу на українську церкву наближається до свого завершення?

Про це Радіо Свобода в ефірі програми «Свобода LIVE» розпитало релігієзнавця, доктора історичних наук Ігоря Козловського. Ромова відбулася 29 березня, у день, коли закінчилася дія Договору про оренду приміщень між Національним заповідником «Києво-Печерська лавра» та УПЦ (МП). Текст інтерв’ю тут

Секретар РНБО оприлюднив «12 кроків деокупації Криму»

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов 2 квітня оприлюднив у фейсбуці допис під назвою «12 кроків деокупації Криму».

У ньому він розповів, як Київ повертатиме окупований півострів. У своєму плані Данілов, зокрема, перелічив:

майбутню появу в Криму пам’ятника «російський військовий корабель йде на ***»

кримінальне переслідування за колабораціонізм і державну зраду, люстрації в Криму

кримінальне переслідуванні російських пропагандистів

виселення з Криму російських громадян, які приїхали туди після окупації 2014 року

демонтаж Керченського мосту

перейменування Севастополя з тимчасовою назвою «Об’єкт № 6»

Повний перелік секретаря РНБО «12 кроків» деокупації Кримського півострова тут

«Після звільнення Мелітополя»: які умови для контрнаступу на півдні та що чекає там армію РФ

Чи є ознаки відступу російської армії з лівобережної Херсонщини? Як себе поводять російські військові на окупованій частині півдня України, і де розміщені їхні угруповання? Які умови змусять російську армію залишити південний регіон, і наскільки це змінить хід війни?

Це зʼясовував проєкт Радіо Свобода «Новини Приазовʼя». Текстова публікація тут

Далі коротко про те, що могли пропустити:

«Україні потрібні F-16» – Залужний оприлюднив відео роботи авіації ЗСУ

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний оприлюднив відео роботи української авіації і заявив, що Україні потрібні сучасні винищувачі F-16.

В оприлюдненому у соцмережах головнокомандувача відео командир бригади тактичної авіації Олексій Манюшкін заявив, що українські військовослужбовці настільки вмотивовані, що готові в найкоротші терміни оволодіти будь-якою західною технікою, щоб наблизити перемогу України. Читайте і дивіться тут

США підтримують створення «гібридного трибуналу» для розслідування агресії Росії проти України

Державний департамент США підтримує створення так званого гібридного трибуналу для розслідування злочину агресії Росії проти України, заявила посол з питань глобального кримінального правосуддя Держдепартаменту Бет Ван Скаак.

«Було багато різних моделей, що розглядалися. США докладно вивчали всі «за» і «проти» кожної з них і дійшли висновку, що найефективніший спосіб забезпечення відповідальності за злочини агресії передбачає створення інтернаціоналізованого суду в рамках судової системи України», – заявила вона. Більше про це тут

Як відбуваються ближні бої з Росією?

ЗСУ стримують масштабний наступ армії РФ від початку зими. При цьому на окремих локальних ділянках фронту успішно контратакують. Наприклад, під час прориву фронту армією РФ під Соледаром або вздовж траси Костянтинівка – Бахмут.

Які особливості штурмів у нинішній війні і як українських бійців готують до них іноземні інструктори? Текстова публікація тут

«Якби Ірпінь не витримав – не було б столиці». Окупація та важкі бої за місто. Фільм Радіо Свобода

10 хвилин. Така відстань автівкою від Києва до Ірпеня. 10 хвилин відділяли російська війська від того, щоб розпочати масштабні бої з участю піхоти, танків, артилерії вже в українській столиці.

Російський наступ, удар щонайменше семи батальйонно-тактичних груп – а це тисячі професійних військових – відбили підрозділи ЗСУ, яких було у кількадесят разів менше за противника, ірпіньські тероборонівці, що здебільшого вперше взяли до рук зброю, і волонтери, які допомагали усім, чим могли.

Фільм Радіо Свобода розповідає про це, про людей, які пережили окупацію, рятували інших і боролися за звільнення Ірпеня. Про це тут

«Примушують воювати за Росію». Куди вивезли українських вʼязнів з окупації і яка їхня доля?

Скільки в’язнів військові РФ вивезли до окупованого Криму і Росії з півдня України? Чи примушують їх воювати у російських збройних формуваннях? В яких умовах українські засуджені перебувають на території Росії і чи можуть повернутися до України?

Це зʼясовував проєкт Радіо Свобода «Новини Приазовʼя». Текстова публікація тут

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