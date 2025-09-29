Радіо Свобода Weekly: Трамп здивував Зеленського і може надати Україні «Томагавки»

Інформацію про важливі події та вибрані ексклюзивні матеріали Радіо Свобода за тиждень, що минув, пропонуємо вашій увазі у цьому стислому огляді.

«Трамп – Росії: ну раз так – то пропадай». Нова віра Трампа в можливості ЗСУ відвоювати всі окуповані території

У день свого виступу на Генасамблеї ООН і зустрічі з президентом Володимиром Зеленським президент США Дональд Трамп 23 вересня опублікував допис в мережі Truth Social, в якому висловив віру у спроможність України відновити контроль в межах міжнародно визнаних кордонів.

«Україна за підтримки Європейського Союзу має всі можливості боротися і повернути всю свою територію в первісному вигляді».

«З часом, терпінням і фінансовою підтримкою Європи, а зокрема НАТО, відновлення початкових кордонів, з яких почалася ця війна, є цілком реальним варіантом. Чому б ні?» – написав Трамп.

Така заява президента США здивувала навіть Зеленського і застала Кремль зненацька, в Москві взялися пояснювати, що Росія не є «паперовим тигром». Більше інформації тут

Венс: Вашингтон розглядає можливість передачі Україні ракет Tomahawk

Віцепрезидент США Джей Ді Венс підтвердив, що Вашингтон розглядає можливість передачі Україні далекобійних ракет Tomahawk.

«Ви поставили запитання про Tomahawk. Це питання, щодо якого остаточне рішення ухвалюватиме президент. Те, що робитиме президент, буде в найкращих інтересах США.. Нехай про це говорить президент, але я знаю, що ми говоримо про це просто зараз», – сказав він у коментарі Fox News.

Венс зауважив, що США більше не надають грошей та зброї, а просять європейців купувати цю зброю, що показує певну європейську зацікавленість.

«Я думаю, що це змушує їх по-справжньому інвестувати як у те, що відбувається у них на власному подвір’ї, так і в мирний процес, який президент просуває протягом останніх восьми місяців», – додав віцепрезидент США. Про це тут

«Нічого б цього не сталося, якби не Путін». Зеленський попередив людство на Генасамблеї ООН

24 вересня на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку знов говорили про війну Росії проти України та як зупинити агресора.

Президент України Володимир Зеленський у своїй промові попередив усі країни-члени ООН, що розпочата Росією повномасштабна війна проти України запустила «найбільш руйнівні перегони озброєнь у людській історії». Найбільшу небезпеку складають дрони зі ШІ.

Зеленський закликав терміново розробити глобальні правила щодо застосування ШІ в системах озброєнь. Зброя розвивається швидше, ніж спроможність захищатися від неї, наголосив президент України. Більше інформації про його виступ на Генасамблеї ООН за лінком

Як стримувати Росію: міркують Зеленський, Стубб, Сікорський, Джонсон і Келлог

Радіо Свобода виокремило думки президента України Володимира Зеленського, президента Фінляндії Александра Стубба та спецпредставника президента США Кіта Келлога щодо важелів стримування Росії та примусу її до миру, що розвучали під час цьогорічної «Ялтинської Європейської Cтaтегії» (YES).

Зеленський наголошує на комплексі заходів – від формальних угод і юридично зобов’язувальних рішень до присутності сил партнерів на українській території.

Будь-які переговори можливі лише після припинення вогню, а Путін не демонструє готовності це зробити. Тому ключовим завданням є примусити Росію зупинити бойові дії. Читайте за лінком

«Сезон «бавовни» на російських НПЗ у розпалі». Як ці атаки впливають на настрої росіян?

Збройні сили України продовжують завдавати удари по російських НПЗ. Днями українські безпілотники атакували підприємство «Газпром нафтохім Салават» у Башкортостані.

Вранці 24 вересня спалахнула пожежа. Російська влада повідомила, що з наслідками розбираються екстрені служби. І це вже була друга за тиждень атака на завод, попередня сталася 18 вересня.

Чому ціллю знову стало саме це підприємство? Яке значення має завод для економіки Башкортостану та постачання паливно-мастильних матеріалів у Росії? Як реагують на удари росіяни? Читайте дивіться і слухайте за лінком

«Забирайте дівча!» 3-й корпус: військові РФ вбили батьків і взяли в заручники дитину. Деталі

Третій армійський корпус Сухопутних військ ЗСУ повідомив 24 вересня в соцмережах, що російські солдати розстріляли сім'ю і взяли в полон їхню неповнолітню дочку для прикриття своїх груп і подальшого штурму. За даними корпусу, це сталося біля села Шандриголове на Лиманській ділянці фронту Донецької області.

«З радіоперехоплень стало відомо: ще до початку штурму населеного пункту командир РФ із позивним «Балі» віддав наказ на знищення цивільного населення, інструкції діяти швидко і «вбивати всіх без розбору», – повідомили в армійській структурі.

У корпусі зазначили, що солдати армії Росії заздалегідь спланували свої дії і закликали цивільних покинути зону бойових дій. Більше про це тут

