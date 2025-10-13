Радіо Свобода Weekly: Зеленському сподобалося, що Росія «боїться» ракет «Томагавк»

Інформацію про важливі події та вибрані ексклюзивні матеріали Радіо Свобода за тиждень, що минув, пропонуємо вашій увазі у цьому стислому огляді.

«Росія боїться», що Україні можуть дати «Томагавки», це сигнал – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що «Росія боїться» можливої передачі Україні американських далекобійних ракет «Томагавк», і це, за його словами, є сигналом, «що саме такий тиск може спрацювати для миру». Зеленський сказав про це 12 жовтня у відеозверненні.

«Щойно я говорив із президентом Трампом... Детально працюємо з Америкою, щоб посилити нас – нашу ППО, усі наші можливості захисту: «Петріоти» передусім, інші системи, також наші активні дії, нашу далекобійність. Ми бачимо та чуємо, що Росія боїться, що американці можуть дати нам «Томагавки», це сигнал, що саме такий тиск може спрацювати для миру. Ми домовилися з президентом Трампом, що наші команди, наші військові займатимуться всім тим, що ми обговорили. І в тому числі це стосується енергетики, газу. Я дякую. Розраховуємо на результат», – сказав голова держави.

Раніше у Кремлі закликали адміністрацію Дональда Трампа «тверезо і відповідально» підійти до питання можливого постачання Україні ракет «Томагавк». Більше про це тут

«Це не «Зірка смерті». Три важливих питання про «Томагавки»

Шанси України отримати американські ракети Tomahawk («Томагавк»), як видається, зростають: 6 жовтня президент США Дональд Трамп сказав «нібито» («sort of»), відповідаючи на питання, чи він визначився з постачанням цих ракет.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) вважає, що удари «Томагавками» по цілях в глибокому тилу РФ дозволять Силам оборони істотно послабити боєздатність російських військ на фронті. Деякі українські експерти також говорять про те, що ці ракети дадуть Україні перевагу.

Проте є важливий момент, на який звертає увагу головний редактор військового порталу Defence Express Олег Катков – від чого, власне, залежить, чи зможе «Томагавк» стати «гейм-ченджером» у війні Росії проти України. Читайте за лінком

«Не боїмося шуму безпілотників». Євродепутати про протидію гібридній агресії Росії й досвід України

8 жовтня в Європарламенті пройшли дебати щодо випадків порушення європейського повітряного простору, які останнім часом стали численними.

Очільниця Єврокомісії вважає, що проти Європи триває гібридна війна, й закликає посилювати власну обороноздатність у відповідь.

Єврокомісар з оборони вважає, що «стіну дронів» можливо звести впродовж наступного року й підкреслює винятковий досвід України у боротьбі з російськими безпілотниками.

Випадки порушення повітряного простору ЄС фіксують уже далеко за межами його східного флангу. Дрони, до появи в європейському небі яких, підозрюють, причетна Росія, пролітали над критичною інфраструктурою Бельгії, Данії, Німеччини, Польщі та Румунії. Більше інформації тут

Три роки б’ють по об’єктах РФ у Криму: як атаки ЗСУ та СБУ змінюють війну

Три роки тому, 8 жовтня 2022 року, стався перший вибух на Керченському мосту, який з’єднує окупований Крим із Росією. Після цього об’єкт зазнавав атак ще двічі. Але, крім мосту, Сили оборони України регулярно вражають й інші цілі, розташовані на території Кримського півострова — зокрема, важливі для російської армії нафтобази.

Які атаки в Криму стали найбільш резонансними за останні три роки? Яких збитків через це зазнають російські війська? І як такі події впливають на настрої кримчан?

Про це проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії поговорив з Віктором Ягуном, заступником голови СБУ у 2014–2015 роках, генерал-майором запасу СБУ, та Юлією Тищенко, співзасновницею Національної платформи стійкості та згуртованості, експерткою Національного інституту стратегічних досліджень. Читайте за лінком

«Надута як кулька». Чи справді Росія така велика, як виглядає на картах?

Чи справді Росія така величезна за територією, як виглядає на картах?

Чому українці особливо хочуть зменшити Росію територіально в час війни?

Чому традиційні карти викликають обурення в Африці?

Хто такий Герард Меркатор і його відома проєкція?

Росія хоч і є найбільшою країною світу за територією, але насправді не є такою гігантською, як виглядає на географічних та політичних картах. Як так сталося, що Росію на картах «роздуло»? Хто доклався до цього? Як довго це триває? Чи не слугує це часом приводом для роздмуханої величі Росії і поштовхом до експансіонізму і завойовницьких воєн? І які шляхи корекції сучасних мап – щоб показати справжній розмір Росії?

Читайте і дивіться за лінком

Битва за 3 мільярди: як держава намагається забрати у росіян активи російських банків в Україні

Компанія «Спектрум Ессетс» стала відома широкому загалу в грудні 2024 року – після того, як «Схеми» (проєкт Радіо Свобода) розповіли, що власниця цієї компанії Марина Євсєєва, яка на аукціоні придбала активи ліквідованих російських банків в України, має громадянство Росії. Своє російське громадянство вона приховала від українських контролюючих органів, надавши інформацію лише про американське.

Це суперечить цілій низці заборон, запроваджених владою після початку масштабного вторгнення Росії в Україну. Так, Кабінет міністрів забороняє громадянам РФ та їхнім компаніям стягувати борги з українців, Національний банк – управляти фінансовими установами, а регламент проведення державних аукціонів – брати в них участь.

Пізніше Національний банк підтвердив знахідки «Схем», визнав репутацію «Спектрум Ессетс» небездоганною і відібрав у компанії фінансову ліцензію. Як держава намагається забрати активи ліквідованих банків у росіян, які є перші успіхи та в чому виникають труднощі – читайте тут

