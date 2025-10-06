Радіо Свобода Weekly: Зеленський закликав Захід дати належну відсіч Путіну

Інформацію про важливі події та вибрані ексклюзивні матеріали Радіо Свобода за тиждень, що минув, пропонуємо вашій увазі у цьому стислому огляді.

«Путін просто сміється із Заходу»: Зеленський відреагував на атаку РФ у ніч на 5 жовтня і заявив про «слабку» реакцію світу

Сили РФ нарощують удари по газовій та енергетичній інфраструктурі України напередодні зими, а міжнародна реакція «залишається слабкою», зазначив президент Володимир Зеленський у відеозверненні 5 жовтня.

«На жаль, немає достойної реакції світу на все те, що відбувається, на постійне збільшення масштабів і наглості ударів», – заявив президент. Він наголосив, що саме через відсутність належної реакції союзників, президент РФ Володимир Путін відхиляє пропозиції щодо припинення атак.

«Він просто сміється із Заходу, з того мовчання та відсутності сильних дій у відповідь. Росія відкинула усі пропозиції зупинити війну чи хоча б зупинити удари. Росія відверто намагається знищити нашу цивільну інфраструктуру. І саме зараз перед зимою – газову інфраструктуру, генерацію, передачу електроенергії», – пояснив він. Про це тут

«Томагавки» для України. Яка ймовірність отримати і куди вони можуть дістати?

Після того, як Україна попросила США надати їй ракети «Томагавк», адміністрація Дональда Трампа заявила, що «це питання перебуває на розгляді». Яким може бути рішення?

Київ стверджує, що хоче отримати ці ракети навіть не для застосування, мовляв, потужні «Томагавки» (Tomahawk) можуть просто «відлякувати» Москву вже самою своєю присутністю в українському арсеналі.

Але як Україна створить технічні можливості навіть для потенційного запуску цих ракет, які переважно запускаються вертикально з кораблів та підводних човнів? І що ще стримує США від швидкого позитивного рішення щодо наданнях «Томагавків»? Читайте і дивіться тут

«Зрізають» шлях до цілей в Україні через Білорусь. Нарахували майже 700 дронів за рік (розслідування)

Білорусь – друга країна у світі після України, яка найбільше страждає від російських бойових безпілотників, вважають розслідувачі. У той час як європейські країни лише нещодавно почали фіксувати поодинокі випадки зальотів безпілотників на їхню територію, небо в Білорусі перестало бути «мирним» понад рік тому, пише Білоруська служба Радіо Свобода.

Журналісти підрахували, що за останні 14 місяців у повітряному просторі Білорусі було зафіксовано близько 700 безпілотників, які летіли з території України чи Росії.

Що це за безпілотники і чому білоруські військові збивають лише деякі з них? І за яких обставин Україна та країни НАТО почнуть збивати безпілотники над Білоруссю? Читайте і живіться про це тут

Омбудсман: частина суспільства поступово повертається до російської мови, це небезпечна тенденція

Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська заявила, що на сьогодні частина суспільства поступово повертається до російської мови, це є небезпечною тенденцією.



«Так, певний відкат є (порівняно з 2022 роком – ред.), насамперед у сфері освіти. І це дуже тривожний сигнал. У 2022 році ми всі були насторожі: прислухалися до мовлення кожного, адже російська асоціювалася з агресором. Тоді людям було соромно публічно говорити мовою нападника. Сьогодні ж спрацювала людська психологія звикання до війни. І частина суспільства поступово повертається до старих мовних практик. Це небезпечна тенденція», – сказала вона в інтерв’ю РБК-Україна.

Олена Івановська вважає, що насильство чи «дикі методи» у цій сфері є неприйнятними, тому є два головні шляхи – просвітництво і приклад.

«Починати варто ще з пологового будинку: разом із базовими речами дарувати родині українську книжку, диск із колисковими, пам’ятку для батьків, яка б нагадувала про цінність і ціну мови та її значення у формуванні характеру та долі немовляти. Дитина має зростати в атмосфері, де українське слово асоціюється з теплом, з домом, з найріднішими. Тут ключову роль відіграє культурне середовище», – зазначає вона. Про це тут

«Затоплені кар’єри»: мільярдні активи підсанкційного бізнесмена досі не працюють на користь держави

За рік після розслідування «Схем» (Радіо Свобода) – про українські активи російського бізнесмена Ігоря Наумця вартістю понад 1 мільярд гривень, які попри дію санкцій РНБО та арешти перейшли до нового приватного власника Сергія Шапрана в обхід держави – їх досі не конфіскували та не передали новому управителю, щоб держава могла отримувати доходи.

Також досі триває досудове розслідування у справі про незаконний продаж цих активів, а самі об’єкти – зокрема, кар’єри на Житомирщині – затоплені водою, видобуток корисних копалин та виробництво фактично зупинилось, більшість співробітників звільнені.

Про те, чому держава досі не заробляє на активах підсанкційного російського підприємця, а також те, чому цей кейс став випробуванням на ефективність для влади на різних рівнях – йдеться у новому матеріалі журналістів. Читайте і дивіться тут

Усі чотири українські Революції досягли мети

35 років тому, 2 жовтня 1990 року почалися студентські протести на Площі Жовтневої Революції у центрі Києва. Тепер це Майдан Незалежності. Це була перша Українська Революція.

Пізніше були Помаранчева революція, Революція Гідності, а також недавні Картонкові протести. Всі вони були успішними щодо виконання їхніх вимог.

Зробимо невеликий екскурс в історію і нагадаємо про це. Читайте і дивіться за лінком

