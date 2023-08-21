Радіо Свобода Weekly: Голова СБУ Василь Малюк розповів про «Морського малюка»

Інформацію про важливі події та вибрані ексклюзивні матеріали Радіо Свобода за тиждень, що минув, пропонуємо вашій увазі у цій добірці.

У СБУ показали, як виглядають їхні надводні дрони

Служба безпеки України оприлюднила відео і фото зі своїми надводними дронами SeaBaby («Морський малюк»).

Публікація з’явилася після того, як голова СБУ Василь Малюк у коментарі СNN заявив, що ці дрони атакували Керченський міст у липні, російський десантний корабель «Оленьогірський гірник» і танкер SIG.

За словами Малюка, дрони роблять на одному з підземних виробництв в Україні. «Морський малюк» може нести бойовий заряд від 450 до 850 кілограмів.

Він додав, що над розробкою цих дронів і виготовленням їх працює колектив СБУ, якому допомагають цивільні інженери й айтішники. Дивіться і читайте про це тут

CNN показав надані СБУ кадри удару по Керченському мосту

Американський телеканал CNN оприлюднив надані йому Службою безпеки України кадри, на яких показаний момент удару морського дрона по Керченському мосту в липні цього року.

Голова СБУ Василь Малюк розповів, що використовуваний безпілотник під назвою Sea Baby є результатом місяців розробки, яка почалася відразу після масштабного вторгнення Росії.

«Надводні безпілотники – це унікальний винахід СБУ. Жодна приватна компанія не задіяна», – сказав Малюк. Про це тут

«Україна дала адекватну відповідь окупанту на морі»: що загрожує кораблям російського флоту?

Як змінилася ситуація в Чорному морі після останніх атак на російські кораблі? Чи використовує російська армія для своєї логістики порти окупованих Бердянська та Маріуполя в Азовському морі? Чи є можливості в українських військових і надалі вражати російські кораблі та що для цього потрібно?

Це з’ясовував проєкт Радіо Свобода «Новини Приазов’я». Текстова публікація тут

Україна на першому етапі отримає 42 літаки F-16 – Зеленський

Данія передасть Україні 19 винищувачів F-16, заявила 20 серпня прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським на авіабазі Скрідструп у Данії.

«Ми знаємо, що вам треба ще. Саме тому ми сьогодні оголошуємо, що надамо 19 F-16. Разом з Нідерландами ми перша країна, яка може зробити серйозне непохитне зобов’язання надати винищувачі. Сподіваюсь, інші країни слідуватимуть цьому прикладу», – заявила вона.

Раніше цього ж дня, перебуваючи в Нідерландах, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна на першому етапі отримає від партнерів 42 американських винищувачі F-16. Про це тут

«Наші цілі – опорні пункти». Як міні-«гради» ЗСУ працюють на передовій

Дніпропетровська ОБр ТРо ЗСУ пробиває шлях до Криму в Запорізькій області. Мінометна батарея бригади воює на так званих міні-«градах». Пускові установки реактивних систем залпового вогню встановили на пікапи і з них б’ють по противнику.

Журналісти проєкту Радіо Свобода «Крим.Реалії» побували на одному з бойових завдань мінометників. Текстова публікація тут

«Їх було набагато більше. І дуже дивно, що всі наші залишились живі» – бійці 68-ї бригади ЗСУ про звільнення села Надія

Від початку липня армія РФ за допомогою локальних штурмів шукала слабкі місця в українській обороні по всій лінії зіткнення на Харківсько-Лиманському напрямку. А це майже 100 кілометрів. Значне угруповання російських військ, зібране на цій ділянці фронту, дозволяло це робити.

Найбільшого успіху російські війська спочатку досягли у районі Сватового. Були окуповані села Сергіївка, Новоєгорівка та Надія. Однак далі справа не пішла. Мало того – подекуди довелося й відступити. Бійці 68-ї окремої єгерської бригади ЗСУ невдовзі повернули під український контроль більшу частину села Новоєгорівка та село Надія. Закріпилися там і відсунули лінію фронту практично до тієї ж самої позначки, що й на початок прориву.

Як це було, Радіо Свобода розповіли безпосередні учасники операції. Текстова публікація тут

Далі коротко про те, що могли пропустити:

11 тонн російськомовних книжок волонтери здали на макулатуру для підтримки ЗСУ

У Дніпрі волонтери зібрали 11 тонн російськомовних книжок задля підтримки Повітряних сил України. Акція «Очі для ночі» триватиме й надалі, розповів її координатор, керівник доброчинного фонду «Центр допомоги переселенцям та армії» Павло Медвідь.

За його словами, книжки, посібники, газети, які передають волонтерам установи та приносять самі дніпряни, здають на макулатуру. На виручені гроші – а це приблизно 50 тисяч гривень – уже купили чотири потужних ліхтарі, які допомагають військовим ЗСУ виявляти російські дрони. Людей мотивує те, що гроші йдуть саме на цю справу, каже він.

«Збираємо тільки російськомовний мотлох, здаємо на переробку. До речі, нам принесли енциклопедію, видану 2014 року в Санкт-Петербурзі, якою користуються в російських школах – там на карті не було України, вона була в складі Російської Федерації. Ми її здали в макулатуру», – розповів Павло Медвідь. Більше про це тут

«Україна зафіксувала 100 666 воєнних злочинів» – керівник «департаменту війни» Офісу генпрокурора

Від початку повномасштабного вторгнення Україна зафіксувала 100 666 воєнних злочинів Російської Федерації.

Про це під час дискусії «Геноцид як злочин. Як покарати винних?» заявив Юрій Бєлоусов, керівник Департаменту нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту Офісу генерального прокурора.

У коментарі Радіо Свобода він додав, що вже оголосили про підозру 390 особам. «Ми маємо два великих блоки. Перший блок – це саме воєнні злочини, це вбивства, сексуальне насильство, атаки на енергоструктуру і так далі. Ми вже офіційно оголосили про підозру 390 особам. 390 осіб вже має статус підозрюваних», – зазначив він. Більше про це тут

«Я не розумію слова «сепаратизм»: мер Одеси Труханов про паспорт Росії, Пушкіна, підозри від НАБУ і «суд Божий»

В інтерв’ю Радіо Свобода мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що він ще недостатньо зробив для Одеси, і у випадку виборів, готовий балотуватися знову. Він упевнений, що всі справи НАБУ, в яких фігурує його прізвище, розваляться у суді, і що до в'язниці він не потрапить.

Труханов також переконує, що він є патріотом України, який ніколи не мав ані російського, ані грецького паспорта. А на запитання, чи треба пам’ятник Пушкіну в Одесі демонтувати, каже, що «не треба».

А ще Труханов багато говорить про Бога. Він називає Московського патріарха Кирила воєнним злочинцем і розповідає власну історію, «воцерковлення». Текстова публікація тут

«Викосили кулеметним вогнем». Як Нестор Махно Крим брав

У 1920 році Крим успішно штурмувала Кримська армія Нестора Махна в союзі з Червоною армією Михайла Фрунзе.

Чи правда, що удар махновців був вирішальним у захопленні півострова? Хто першим взяв Сімферополь, анархісти чи більшовики? І як Фрунзе віддячив за успішний похід своїм тимчасовим союзникам? Текстова публікація про те, як завойовували Крим за останні 100 років, тут

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Археолог з Києва Андрій Оленич (позивний «Стріха») до масштабної війни працював у Національній академії наук України. Улюбленій справі – дослідженню давнини – він віддав понад 15 років. Мобілізувався 2022-го. Зараз служить у Збройних силах України, в одному з підрозділів, що обслуговує легкі артилерійські системи. Він – на одному з «найгарячіших» напрямків, на Донеччині.

До порятунку свого першого артефакту не в ролі археолога, а в ролі військового Андрій Оленич долучився рік тому. Розповідає: на ротації, коли був час, вони з побратимами займалися фортифікаційними спорудами на Київщині. Читайте і дивіться про це тут

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